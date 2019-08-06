Этот новый компактный кроссовер имеет все шансы стать бестселлером на российском рынке. Рассказываем о достоинствах и спорных решениях Киа Селтос.

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В Южной Корее стартовали продажи Kia Seltos. Кроссовер — гроза Креты и Арканы — появится у нас, скорее всего, ближе к середине 2020 года. Но уже сейчас об этой машине можно рассказать довольно много.

Открываем капот Kia Seltos и смотрим, что там. А там — 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л. с. (в спецификации для Кореи) и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями (Double Clutch Transmission), разработанный концерном Hyundai-Kia. В зависимости от рынка и от мотора на Seltos будут устанавливать коробки передач на любой вкус: и упомянутый робот, и 6-ступенчатый автомат, и вариатор, и 6-ступенчатую механику.

Еще из плюсов — достойная с виду шумоизоляция капота, большой аккумулятор на 60 А·ч и удобно расположенная горловина бачка омывателя. Минус тоже есть, и довольно существенный: в том месте, где капот примыкает к облицовке радиатора, из-за отсутствия резинового уплотнителя образуется щель, через которую внутрь обязательно будет попадать грязь. Зато эффектно смотрится серебристая пластиковая накладка с ромбовидным тиснением над фарами.

Компактный кроссовер Kia Seltos построен на современной платформе К2. Модель относится к сегменту B-SUV и ориентирована на молодых, увлеченных современными технологиями и гаджетами покупателей. На это намекает уже и сам облик автомобиля, который отличают удлиненная линия капота и острые штрихи подштамповок на кузове. При габаритной длине 4370 мм передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм, высота автомобиля составляет 1615 мм, а колесная база — 2630 мм.

Интерьер и его оснащение

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Kia Seltos — очень просторная машина, и по этому показателю она обходит Hyundai Creta и Renault Arkana. Посадка удобная, места предостаточно даже для высокого водителя. Рулевая колонка регулируется не только по углу наклона, но и по вылету, примерно на 60 мм. При этом за сильно сдвинутым назад водительским сиденьем можно комфортно разместиться с запасом по коленям. А вот пассажиру, который окажется во втором ряду посередине, будет не столь удобно — центральный тоннель здесь довольно высокий. К слову, для сидящих сзади пассажиров в Селтосе нет никаких «излишеств»: обыкновенные дефлекторы, силовая USB-розетка и кармашек, скажем, под телефон.

Кроссоверу доступна опция бесключевого доступа в салон. Десятидюймовый тачскрин мультимедиасистемы показывает четкую картинку, а меню устроено, как на смартфоне. Активную панель климат-контроля скрывает бликующая пластиковая накладка под стекло. Показания хоть и видны, но не очень хорошо. «Горячие» клавиши расположены в одну линию. Это очень удобно: чтобы включить-выключить простые функции, не надо лезть в меню, как это часто бывает на современных автомобилях.

Салон Селтоса — это современное технологичное пространство: в центре передней панели размещен «парящий» дисплей информационно-развлекательной системы. В топовых комплектациях его размер может составить 10,25 дюйма. Под ним установлены механические регуляторы, при помощи которых осуществляются настройки климатической системы.

Вокруг селектора расположены кнопки: обогрева и — опционно — вентиляции сидений, управления внешними камерами, обогрева руля и блокировки межосевой муфты. Машина полноприводная, и то, что есть блокировка, которая работает пусть и до 40 км/ч, очень важно. Шайба Drive Mode Select позволяет менять характер машины. На панели приборов отображается выбранный режим: Eco, Normal или Sport. Система поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto и предусматривает установку мощной аудиосистемы премиального класса Bose с 8 динамиками. Среди других систем, предлагающихся в различных комплектациях и на различных рынках, предусмотрены аудиосистема с 3,8-дюймовым экраном и 8-дюймовым сенсорным дисплеем, также обеспечивающая совместимость с устройствами Apple и Android.

Под блоком климат-контроля — большая площадка для хранения телефона с зарядкой. Туда вполне влезет даже небольшой планшет. Еще ниже находится блок зарядных устройств: USB-разъем, силовой USB-порт и розетка на 12V.

Seltos оснащается современными системами помощи водителю, например, интеллектуальным адаптивным круиз-контролем с функцией полной остановки и возобновления движения Stop&Go, системой оповещения об опасности в слепых зонах, ассистентом выезда с парковки задним ходом, системой предупреждения об опасности фронтального столкновения с возможностями распознавания как автомобилей, так и пешеходов, ассистентом поддержания движения в полосе и ассистентом движения по автомагистрали.

Циферблаты с небольшими шкалами хорошо читаются. Правда, на машинах подешевле в центре будет маленький монохромный 3-дюймовый дисплей, в топовых комплектациях — более продвинутый 7-дюймовый цветной. На такой можно вывести данные трип-компьютера, подсказки навигации и информацию о работающих в автомобиле системах.

На дверях сверху жесткий пластик, посередине мягкая вставка, на водительской — блок управления стеклоподъемниками, замком и наружными зеркалами, ничего необычного. Интерес вызывает дизайн акустического динамика, в топовой комплектации Селтоса их 8. Внимание привлекает и надпись Bose — аудиосистема этой марки ставится на Kia впервые.

Багажник: двойное дно

По объему багажника (498 литров) Kia Seltos «делает» и Hyundai Creta, и Hyundai Kona (в России эта модель не продается). С жестким полом, одна половина которого открывается, можно еще поиграть, опустив его на 110 мм. Правда, похоже, что ради этого развлечения, владельцам придется довольствоваться докаткой, а не полноразмерным колесом, которое поместилось бы, не будь пол «двухэтажным». По крайней мере для корейского рынка это так. Какую запаску привезет нам в своем багажнике Seltos, узнаем позже.

Как он едет?

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В Корее дороги средней паршивости: с шероховатостями и ямками, с неровным асфальтом, местами с чуть выступающими люками и с крупными лежачими полицейскими. По этим неровностям Селтос едет благородно. Даже на 18-дюймовых колесах. Понятно, что речь о машине в корейской спецификации, а для этого рынка автомобили всегда делают чуть мягче. С какими калибровками Kia Seltos приедет в Россию, неизвестно, но если они окажутся близки к европейским, то, конечно, на колесах размерностью 235/45/R18 у нас будет жестковато. Зато выглядит круто, особенно с красными «спортивными» вставками. К шумоизоляции Селтоса есть вопросы: на шероховатом покрытии — в нашей стране такое на половине дорог — хорошо слышны шины, при этом больше всего шума доносится из задней части машины.

С обзорностью проблем нет. Наружные зеркала достаточного размера, хотя бывают и крупнее, и удобнее. В довольно большое внутреннее зеркало видно все окно пятой двери. Подголовники сидений второго ряда опускаются практически заподлицо. Передние стойки лобового стекла не огромные. Словом, Seltos подходит как для езды по загородной трассе, так и по городу.

Для новой модели предусмотрена линейка современных двигателей: это бензиновый 1.6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, бензиновый атмосферник 2.0 MPI и турбодизель 1.6 CRDi с непосредственным впрыском топлива. У нас на тесте первый вариант: бензиновый двигатель 1.6 мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 265 Н.м. Работает он в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. По характеру этот турбомотор спокойный, почти флегматичный. Хотя и разгоняет машину до сотни всего за 8 секунд. Такой силовой агрегат предложат для версий как с передним, так и с полным приводом.

Четырецилиндровый бензиновый двигатель 2.0 второго поколения мощностью 149 л.с. и с максимальным крутящим моментом 180 Н.м будет доступен в паре с вариатором IVT. Мощность 1,6-литрового турбодизеля составляет 134 л.с., а его максимальный крутящий момент — 320 Н.м. Он агрегатируется с роботизированной коробкой передач 7DCT.

Цена: наш прогноз

В Корее Kia Seltos стоит от 17 до 25 тыс. долларов США. То есть хорошо оснащенный полноприводный Seltos дороже, чем самый простой Sportage. Соответственно, чуть более компактные машины, например Hyundai Kona, в топовом исполнении дороже базового Seltos. В России главным конкурентом этого кроссовера будет Creta, а она стоит от 950 тыс. рублей до 1,35 млн в зависимости от комплектации. По идее, цена на Seltos должна варьироваться примерно в том же диапазоне.

Производство Kia Seltos наладят на «Автоторе». Если это будет полный цикл, со сваркой и окраской кузова, то цену наверняка удастся заметно снизить. При стоимости от одного до 1,5 млн рублей Seltos в России ждет экстремальная популярность.

Интересный по дизайну, вместительный и немного прожорливый Kia Seltos достойно противостоит конкурентам. Он отлично оснащен, готов к поездкам по городу и по трассам и вполне справится с ролью единственного в семье кроссовера на все случаи жизни.

Фото: Kia