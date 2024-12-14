Абсолютно все удобства в любой точке мира: представлен внедорожный автодом 6х6

Выпущен автодом Sherpa XLE на военном шасси M1089 A1 6x6 от компании Hunter RMV

Hunter RMV из Невады предоставили автодом 6x6, построенный на шасси военного грузовика M1089 A1.

Sherpa XLE – это не просто дом на колесах, это мобильная крепость, готовая к любым приключениям. Его 6,6-метровый корпус, изготовленный из прочных композитных панелей, скрывает внутри просторный и функциональный интерьер. 5 метров отведено под жилые помещения, предоставляющие невероятный уровень комфорта, даже в самых отдаленных уголках планеты.

Автодом Sherpa XLE

Завершает композицию внушительный гараж в задней части. Этот Sherpa XLE получил подъемник для мотоциклов и специальное хранилище для двух велосипедов.

Кроме того, вы можете расслабиться на двуспальной кровати или в отделанной кожей обеденной зоне с двумя холодильниками.

Кухня оснащена индукционной плитой микроволновой печью и фритюрницей. А для любителей барбекю предусмотрены уличные гриль и специальная установка. Sherpa XLE оборудован как внутренним, так и наружным душем, а также стиральной и сушильной машиной.

Автономность – ключевое преимущество Sherpa XLE. Емкость резервуара для пресной воды составляет впечатляющие 455 литров. Система Victron Energy с батареями емкостью 800 А·ч и солнечными панелями мощностью 1000 Вт на крыше обеспечивают надежное электропитание.

Интерьер Sherpa XLE

Сердцем этого гиганта является рядный шестицилиндровый турбодизель Caterpillar 3126B мощностью 330 л. с., работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Специальная передача для высоких скоростей на дороге и понижающая передача для бездорожья обеспечивают оптимальную производительность в любых условиях. Запас хода в 1300 км позволяет преодолевать огромные расстояния без дозаправки.

Шасси Sherpa XLE

Цена на Sherpa XLE не разглашается. Каждый автодом создается по индивидуальному заказу, и процесс его изготовления занимает от шести до девяти месяцев.

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Источник: Motor1