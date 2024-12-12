Неубиваемый японский внедорожник привезли в Россию: сколько он стоит

В России появился в продаже новый внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro за ₽10,3 млн

Дилер привез в Россию новый японский рамный внедорожник Toyota 4Runner по параллельному импорту. Стоит он 10 330 000 руб. Toyota 4Runner эксперты Consumer Reports признали самым надежным автомобилем в мире.

В РФ внедорожник предлагают в версии TRD Pro с бензиновым мотором V6 объемом 4,0 литра мощностью 273 л.с., АКП. Привод полный.

Модификацию TRD Pro выделяет более агрессивный дизайн переднего и заднего бамперов, порогов, а также набор внедорожных элементов: отдельная подсветка в районе решетки радиатора, увеличенные колеса.

У автомобиля есть основные системы помощи водителю, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Toyota 4Runner

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Источник: Autonews.ru