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Неубиваемый японский внедорожник привезли в Россию: сколько он стоит

В России появился в продаже новый внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro за ₽10,3 млн

Дилер привез в Россию новый японский рамный внедорожник Toyota 4Runner по параллельному импорту. Стоит он 10 330 000 руб. Toyota 4Runner эксперты Consumer Reports признали самым надежным автомобилем в мире.

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В РФ внедорожник предлагают в версии TRD Pro с бензиновым мотором V6 объемом 4,0 литра мощностью 273 л.с., АКП. Привод полный.

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Модификацию TRD Pro выделяет более агрессивный дизайн переднего и заднего бамперов, порогов, а также набор внедорожных элементов: отдельная подсветка в районе решетки радиатора, увеличенные колеса.

У автомобиля есть основные системы помощи водителю, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
12.12.2024 
Фото:Toyota
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