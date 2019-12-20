Kia готовит еще один маленький кроссовер — журнал За рулем

Kia готовит еще один маленький кроссовер

Автомобиль Kia Sonet, который сейчас известен в виде концепта под именем QYI, позаимствовал платформу, трансмиссию и моторы у сверхуспешного Hyundai Venue.

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Индийское издание IndianAutosBlog.com обнаружило заявки на регистрацию товарного имени Kia Sonet в нескольких странах, которые корейская компания рассматривает для себя как ключевые рынки. Хотя предполагается, что модель, в первую очередь, предназначена для рынка Индии.

Речь о 4-метровом кроссовере с внутризаводским индексом QYI, который уже неоднократно был замечен при прохождении тестовых испытаний на дорогах Индии. Издание полагает, что Kia QYI и станет на многих рынках Сонетом. Вообще, это в духе Kia — использовать имена, начинающиеся с буквы S (Soul, Stonic, Seltos, Sportage, Sorento и Sedona) для моделей, предназначенных для рынков сразу нескольких стран.

Мировая премьера Kia QYI, который будет представлен в виде концепта, состоится на выставке Auto Expo 2020 в Нью-Дели, до нее осталось менее двух месяцев. Под каким именем дебютирует автомобиль, маркетологам предстоит решить уже в ближайшее время.

Ожидается, что Kia Sonet (он же Kia QYI) оснастят 1,2-литровым безнаддувным 4-цилиндровым бензиновым мотором (83 л.с.) и 5-ступенчатой механикой или литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем T-GDI с турбонаддувом мощностью 120 л.с., который будет агрегатироваться 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом. Будет в гамме моторов и четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, объемом 1,4 литра, мощностью 90 л.с., парой которому станет 6-ступенчатая МКП.

Kia Sonet оснастят узкими светодиодными фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными задними фонарями и люком с электроприводом.

В салоне — 8-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном со спутниковой навигацией и беспроводное зарядное устройство.

Но все это лишь догадки, для каждого из рынков у кроссовера могут быть свои особенности. В Индии ожидают, что Kia Sonet появится у них в виде серийного автомобиля во второй половине 2020 года и займет нишу, где уже располагаются Hyundai Venue, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport и Mahindra XUV300. Что касается России, то появление такого кроссовера у нас крайне сомнительно.

Фото: Kia

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