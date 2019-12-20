Kia готовит еще один маленький кроссовер

Пикап в городе: кому и зачем нужен грузовик в хозяйстве В редакционном парке «За рулем» необычное пополнение — Mitsubishi L200 пятого поколения, 2019 года. Необычное, так как последний раз пикап был у нас на длительном тесте лет десять назад. Кроме того, в мегаполисе грузовичок вроде как ни к чему. Тем не менее на улицах их довольно много. И мы нашли шесть причин этому. Аналитики назвали популярные марки на вторичке: кто в топе? Аналитики «Автостата» проанализировали марочную структуру легковых авто и назвали лидеров продаж на российской «вторичке» с января по ноябрь 2019 года. Nissan Almera на вторичке: 3 достоинства и все неисправности Эксперт «За рулем» выяснил, каких неприятностей ждать от заслуженного ниссановского кузова в сочетании с логановской подвеской.