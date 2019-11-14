Дикий ажиотаж: спрос на самый дешевый кроссовер Hyundai превысил предложение — журнал За рулем

Дикий ажиотаж: спрос на самый дешевый кроссовер Hyundai превысил предложение

Бюджетный Hyundai Venue с момента выхода на авторынок бьет рекорды продаж. С июня по август в руки новых владельцев было передано 34 739 экземпляров, а за два осенних месяца было продано еще 27 000 единиц.

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С момента своего рыночного дебюта в Америке, Индии и Корее новый субкомпактный кроссовер от Hyundai стал настоящим бестселлером марки. Спрос на него значительно превысил предложение, поэтому очередь из желающих приобрести бюджетный паркетник растянулась на целых четыре месяца.

За что же так полюбилась водителям эта модель? Безусловно, за сочетание цены и качества. В Индии за самый доступный Venue просят 650 000 рупий (порядка 581 000 рублей). Максимально оснащенный автомобиль оценивается уже в 1 110 500 рупий (993 000 рублей). Не исключено, что в будущем этот недорогой SUV может добраться и до нашей страны.

Особенности модели:

  1. Габаритные размеры Hyundai Venue составляют 3995х1770х1680 мм при расстоянии между осями в 2500 мм.
  2. За производительность кроссовера отвечают три типа силовых установок: 1,2-литровый атмосферный двигатель с 83-сильной отдачей, 1,0-литровый 120-сильный турбомотор, а также 1,4-литровый дизельный агрегат, способный генерировать мощность в 90 л. с.
  3. Версия Smart имеет шесть подушек безопасности и ESP.
  4. Версия Modern оснащена богаче: у нее легкосплавные 15-дюймовые колеса, двухцветная окраска кузова, обивка сидений кожзамом, медиасистема с 8-дюймовым экраном, а также несколько пакетов опций на выбор.
  5. Версия Flux отличается контрастным декором, иной решеткой радиатора, 17-дюймовыми колесами. Оснащение включает обогрев руля, камеру заднего вида, люк и светодиодные фары. А самая необычная опция — система инфракрасного обогрева коленей водителя! Излучатель встроен в кожух рулевой колонки, а для проявления эффекта колени должны находиться от него на расстоянии не более 60 мм.

  • Все подробности о самом маленьком кроссовере Hyundai (и много фото) — тут.

Фото: Hyundai

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