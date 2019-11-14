Дикий ажиотаж: спрос на самый дешевый кроссовер Hyundai превысил предложение

Тормози быстрее! 3 ситуации, когда это надо делать на пустой дороге

Вы наверняка замечали: едешь за какой-нибудь машиной по свободному шоссе. Впереди нет препятствий. Но у машины постоянно загораются стоп-сигналы. Зачем ее водитель давит на тормоз — загадка. Оказывается, есть несколько ситуаций, в которых без этого не обойтись.