Дикий ажиотаж: спрос на самый дешевый кроссовер Hyundai превысил предложение

Бюджетный Hyundai Venue с момента выхода на авторынок бьет рекорды продаж. С июня по август в руки новых владельцев было передано 34 739 экземпляров, а за два осенних месяца было продано еще 27 000 единиц.
Водить автомобили в больших городах становится все труднее: автомобилисты постоянно сталкиваются с различными запретами, стоят в бесконечных пробках, да стоимость парковки порой зашкаливает. И все же где-то условия более приемлемые, а где-то — менее.
Вы наверняка замечали: едешь за какой-нибудь машиной по свободному шоссе. Впереди нет препятствий. Но у машины постоянно загораются стоп-сигналы. Зачем ее водитель давит на тормоз — загадка. Оказывается, есть несколько ситуаций, в которых без этого не обойтись.