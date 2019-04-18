Субкомпактный кроссовер Venue получился коренастым и разноцветным, с джинсовым салоном и мощным для своих размеров двигателем.

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На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила свой самый маленький кроссовер Venue.

Автомобиль имеет 4035 мм в длину и 1770 мм в ширину, а его колесная база составляет 2519 мм. Благодаря таким габаритам автомобиль получился коренастым. К сожалению, это отразилось на внутреннем пространстве кроссовера. Его салон и багажник стали меньше примерно на 70 литров.

В салоне Hyundai Venue установлен 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а на панели приборов, между аналоговыми спидометром и тахометром, разместился 3,5-дюймовый информационный дисплей. Кресла автомобиля могут быть обтянуты джинсовой тканью в сочетании с кожзаменителем.

В помощь водителю предусмотрены системы предупреждения о вероятном столкновении, в том числе с двигающимися наперерез транспортными средствами, и экстренного торможения, удержания автомобиля в полосе и мониторинга слепых зон, а также система контроля состояния водителя.

Под капотом установлен 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощность которого пока не объявлена, сочетающийся либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором. Для справки, в России 1,6-литровый двигатель кроссовера Creta имеет мощность 123 л.с., а продающийся на рынке США Kona оснащается 177-сильным 1,6-литровым турбомотором.

Судя по широкой гамме цветов, в которые предлагается окрашивать кузов Venue, компания Hyundai хотела сделать яркий городской кроссовер. Он может быть не только ослепительно белым (Ceramic White) или бескомпромиссно черным (Black Noir), но и серебристым (Steller Silver), галактически-серым (Galactic Gray), алым (Scarlet Red), ярко-синим (Intense Blue), зеленым, как яблоко (Green Apple), или «джинсовым» (Denim). Автомобиль может также иметь двухцветную окраску кузова, сочетая перечисленные оттенки с контрастными цветами окраски крыши, зеркал и других элементов.

Hyundai Venue станет глобальной моделью, а значит его продажи могут начаться и в России.

Hyundai также представил новое поколение кроссовера Creta, но на автосалоне в Шанхае.

Другая новинка компании — седан Sonata нового поколения — была показана недавно в Сеуле.

Фото: Hyundai