На Шанхайском автосалоне компания Hyundai представила второе поколение популярного кроссовера Creta.

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Субкомпактный кроссовер получил более смелый дизайн с яркими фамильными чертами и стал немного больше.

Новая решетка радиатора Hyundai Creta повторяет очертаниями ту, которую мы видели на другой недавней новинке компании — кроссовере Hyundai Palisade, а передняя оптика кроссовера имеет трехэтажную архитектуру: дневные ходовые огни, фары и противотуманки.

Нижняя часть кроссовера отделана черным пластиком, полосы которого обрамляют и колесные арки. Крыша автомобиля тоже черного цвета, а ее бока, как и задние стойки, а также рейлинги, — серые. Низ бамперов и пороги имеют алюминиевые накладки, который придают новой Крете более внедорожный вид.

Следует отметить, что у кроссовера явно увеличен дорожный просвет, что заметно даже на фоне выросших габаритов. По некоторой информации китайских изданий, Hyundai Creta стал на 30 мм длиннее. При этом колесная база автомобиля выросла на 20 мм. Ширина же кроссовера увеличилась всего на 10 мм, а его высота, наоборот, уменьшилась на 7 мм.

Интерьер Hyundai Creta теперь современнее благодаря «парящему» над центральной консолью сенсорному монитору информационно-развлекательной системы. К сожалению, представители Hyundai ничего не рассказали о линейке двигателей кроссовера второго поколения.

Вместе с новой Кретой Hyundai представил на автосалоне в Шанхае новую Сонату.

На днях Hyundai представит еще один новый кроссовер — Venue.

Фото: Hyundai