Hyundai Sonata: премьера нового поколения

Дебют состоится в эти выходные на автосалоне в Сеуле, где также будет представлен Veloster N.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

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Самый маленький кроссовер Hyundai — скоро премьера

В эти выходные в Сеуле состоится мировая премьера нового поколения Hyundai Sonata. Посетителям выставки покажут седан, оснащенный 1,6-литровым турбодвигателем G1.6 Т-GDI мощностью 182 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля, Hyundai придала версии с турбомотором особые черты. Например, автомобиль оснащен радиаторной решеткой Parametric Jewel, дополнительными воздухозаборниками, расположенными под фарами, уникальным задним спойлером в форме крыла, а также особым задним бампером и раздвоенным патрубком глушителя.


Также на выставке будет представлена модель Veloster N, оснащенная более чем 45 деталями от подразделения N Performance, которые появятся на рынке в конце 2019 года. Это, например, легкие кованые колеса, большие тормозные суппорты, детали подвески и особые шины, а также боковые юбки из углеродного волокна, диффузор и спойлер. В интерьере Veloster N также присутствуют детали из углеволокна. Из него сделаны кресла, руль и рычаг стояночного тормоза. Им также обшиты все стойки, потолок и панель приборов. Выставочный Veloster N предстанет в сером матовом цвете.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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