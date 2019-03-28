Hyundai Sonata: премьера нового поколения

Дебют состоится в эти выходные на автосалоне в Сеуле, где также будет представлен Veloster N.

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В эти выходные в Сеуле состоится мировая премьера нового поколения Hyundai Sonata. Посетителям выставки покажут седан, оснащенный 1,6-литровым турбодвигателем G1.6 Т-GDI мощностью 182 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля, Hyundai придала версии с турбомотором особые черты. Например, автомобиль оснащен радиаторной решеткой Parametric Jewel, дополнительными воздухозаборниками, расположенными под фарами, уникальным задним спойлером в форме крыла, а также особым задним бампером и раздвоенным патрубком глушителя.

Также на выставке будет представлена модель Veloster N, оснащенная более чем 45 деталями от подразделения N Performance, которые появятся на рынке в конце 2019 года. Это, например, легкие кованые колеса, большие тормозные суппорты, детали подвески и особые шины, а также боковые юбки из углеродного волокна, диффузор и спойлер. В интерьере Veloster N также присутствуют детали из углеволокна. Из него сделаны кресла, руль и рычаг стояночного тормоза. Им также обшиты все стойки, потолок и панель приборов. Выставочный Veloster N предстанет в сером матовом цвете.

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Фото: Hyundai