На выставке в Сеуле Kia представила новое поколение Mohave и компактный городской кроссовер SP Signature.

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Сегодня на автосалоне в Сеуле Kia представила три новых автомобиля, находящихся пока в статусе концепткаров, но компания не скрывает, что два из них являются предвестниками новых моделей. Kia Mohave Masterpiece является следующим поколением Mohave, а SP Signature — новым компактным городским кроссовером. Третья новинка — концепт Imagine by Kia — это электрический спортивный седан, заявка на будущие экологичные модели.

Kia Masterpiece, по заявлениям производителя, представляет собой экстремальный внедорожник, главными особенностями которого являются полноразмерный практичный кузов и технологичный салон. Также автомобиль демонстрирует новое направление в дизайне бренда. Концепт имеет увеличенный клиренс, оснащен мощным мотором и системой полного привода. Отличительной особенностью нового дизайна стала решетка радиатора в доработанном стиле «улыбка тигра», которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля, заключив в себя фары. Задняя часть кроссовера имеет схожий дизайн: благодаря светящейся надписи «Mohave» фонари сливаются в единую линию.

Салон Mohave Masterpiece демонстрирует новый подход к архитектуре, который заключается в четком горизонтальном зонировании. Другой отличительной чертой стала большая площадь стекол. Освещению салона разработчики уделили особое внимание, оснастив его адаптивной системой подсветки. Центральным элементом консоли стал большой 12,3-дюймовый сенсорный экран.

Концепт SP Signature, который со временем превратится в субкомпактный кроссовер, показывает особый подход дизайнеров к внешности автомобилей этого класса. Его также отличает широкая решетка радиатора. Кроме того, автомобиль имеет длинный капот, чего прежде старались избегать. Задняя часть кажется шире за счет горизонтальных хромированных линий, соединяющих фонари и патрубки выхлопной системы. Как заявили в компании, новый городской кроссовер Kia уже практически готов к продажам и серийную модель мы увидим в этом году.

Скоро в модельном ряду Kia появится кроссовер на базе хэтчбека — Xceed.

Также компания готовит к продажам новый Kia Sorento.

Фото: Kia