Новый Kia Sorento: первые фото и информация

Корейская компания приступила к тестированию нового поколения своего флагманского кроссовера.

Материалы по теме Kia представила обновленный Sorento Prime

Kia Sorento последнего поколения (у нас продается с приставкой Prime) в 2017 году пережил обновление, но корейцы уже готовят полностью новую модель. В Сети появились первые фотографии этого автомобиля.

Предсерийный образец фотошпионы поймали в одном из подземных гаражей южнокорейского Сеула, он серьезно закамуфлирован, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

У четвертого поколения серьезно изменится дизайн кузова: он станет более угловатым, на манер американских конкурентов. У кроссовера будет полностью новая радиаторная решетка, решенная в едином стиле с более крупным Telluride. Но если последний будет претендовать на звание «самой роскошной Kia», то Sorento так и останется массовой моделью.

У тестовой машины множество серебристых декоративных элементов. Не исключено, что они останутся только на версии для местного рынка: откровенная азиатчина вряд ли будет принята на других рынках. Дневные ходовые огни интегрированы в фары и находятся в верхней их части, как и на нынешнем Sorento.

Задняя часть кроссовера полностью закрыта камуфляжем, потому пока сложно сказать, какие изменения ждут Kia Sorento там. Однако можно предположить, что машина получит полностью новые фонари, багажную дверь и бампер. Интерьер также укутан плотной тканью, но есть подозрение, что по архитектуре он будет пересекаться с Kia Telluride.

Авторы фото утверждают, что машина выглядит крупнее нынешнего Sorento и у нее явно больше колесная база, так как места для ног пассажиров второго ряда прибавилось.

Как и недавно сменивший поколения соплатформенный Hyundai Santa Fe, Kia Sorento четвертого поколения сохранит прежние силовые агрегаты. На внутреннем рынке машина будет предлагаться с бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 240 л.с. и двумя турбодизелями объемом 2,0 (186 л.с.) и 2,2 л (202 л.с.). В качестве трансмиссии будет доступен исключительно 8-ступенчатый автомат.

Дата премьеры четвертого поколения Kia Sorento пока неизвестна. Вероятнее всего, машину покажут летом, а в продажу на внутреннем рынке кроссовер поступит в конце года. На глобальной же арене машина появится в следующем году.

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Фото: Auto Tribune