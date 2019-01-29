Kia представила обновленный Sorento Prime

Внешне машина практически не изменилась, но получила новые системы безопасности и опции.

Корейцы зачастили с обновлениями своего флагманского кроссовера Sorento последнего поколения, который в нашей стране продается с приставкой Prime. Машина была представлена в 2014 году, но в 2017-м уже пережила серьезный рестайлинг. Видимо, расставаться с довольно успешной моделью корейцы не спешат, поэтому вновь поработали над нею.

Внешне Kia Sorento Prime практически не изменился. Отличить обновленную модель можно разве что по радиаторной решетке от версии GT-Line, которой отныне будут оснащаться все версии кроссовера. В топ-версиях появились новые 19-дюймовые легкосплавные колеса. Неизменным остался и набор силовых агрегатов.

В Kia расширили набор электронных помощников: помимо системы экстренного торможения на Sorento Prime появились системы удержания в полосе, контроля усталости водителя и контроля задней части при выезде с парковки. Электропривод багажной двери стал двухрежимным: теперь дверь может открываться с обычной и высокой скоростью.

Для Южной Кореи Kia предложила новую комплектацию, которая называется Master Special. Она дополнена большим цветным проекционным дисплеем на лобовое стекло (в России его имеют и дорестайлинговые машины в комплектациях Prestige и GT-Line) и новыми функциями бортовой телематической системы UVO 3.0.

В опциях появился пакет с зачерненными элементами отделки кузова (рамка радиаторной решетки, диски, корпуса зеркал), а также спортивная подвеска с иными амортизаторами и пружинами.

На российском рынке дорестайлинговый Kia Sorento Prime предлагается с 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с.) и бензиновыми силовыми агрегатами объемом 2,4 (188 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра. Базовая версия обойдется в 2 004 900 рублей.

Летом прошлого года в России появился Kia Sorento Prime 2019 модельного года.

На этой неделе в нашей стране стартовали продажи универсала Kia Ceed SW.

Фото: Kia