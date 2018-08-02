Время, вперед: в продаже появились Kia Rio и Sorento Prime 2019 модельного года

До 2019-го еще пять месяцев, но компания Kia уже выпустила датированные этим годом новинки — обычная практика для американского рынка, но не вполне привычная в нашей стране. Изменения, впрочем, несущественные, а вот цена на кроссовер выросла…

Kia Rio по итогам первого полугодия 2018-го стал абсолютным бестселлером российского рынка (продано 51 558 штук), обогнав Ладу Весту (49 635 шт.) и Ладу Гранту (45 672 шт.), так что неудивительно, что покупатели следят за мельчайшими изменениями в этой корейской модели. Так, седаны 2019 модельного года в комплектации Luxe получили новую фальшрадиаторную решетку с «трехмерной» ячеистой структурой, окрашенную в черный глянцевый цвет. У седанов и кросс-хэтчбеков X-Line в комплектациях Prestige и Premium появился круиз-контроль — ездить на дальние дистанции будет проще.

Цены на Rio не изменились: самый доступный седан с 1,4-литровым мотором (100 л.с.) и ручной 6-ступенчатой коробкой стоит 709 900 рублей, кросс-хэтчбек X-Line — от 809 900 рублей.

А вот Kia Sorento Prime с обновками 2019 модельного года подорожал на 40 тысяч рублей. Кроссовер в комплектациях Prestige и GT Line отныне снабжается цветным проекционным дисплеем, который прежде предлагался только на флагманском седане Quoris и спортивном лифтбеке Stinger. Кроме того, у Праймов начиная с комплектации Prestige появилась новая функция климатической установки: в зависимости от заданной температуры она автоматически активирует обогрев руля и сидений либо вентиляцию передних сидений.

С января по июнь Kia Sorento Prime разошелся в России тиражом 4473 экземпляра. Для сравнения скажем, что Toyota Highlander за тот же период нашел только 555 покупателей.

В июле Kia объявила российские цены и комплектации на обновленный седан Optima.

Также в июле на калининградском «Автоторе» стартовало производство хэтчбеков Kia Ceed третьего поколения.

Фото: Kia