Новый Kia Ceed: началось производство в России. Цен пока нет

Корейские хэтчбеки третьего поколения встали на конвейер калининградского завода «Автотор». Официальная премьера Kia Ceed состоится в конце августа на Московском автосалоне.

С января по июнь дилеры Kia продали в России 10 681 экземпляр модели cee'd — это на 35,6% больше, чем за первое полугодие 2017-го. Лучше в С-классе у нас продается только Skoda Octavia — 11 938 штук за первые шесть месяцев этого года (+10,7%). Удастся ли новому Сиду (уже без апострофа в названии) опередить чешский бестселлер? Все будет зависеть от цен, которые пока не объявлены, и от разнообразия предлагаемых модификаций.

Сейчас cee'd предлагается в кузовах универсал, 3- и 5-дверный хэтбчек, а вот новый Ceed, судя по снимкам с «Автотора», поступит в продажу только в виде короткой пятидверки. Зато с тремя двигателями на выбор. Базовым станет бензиновый атмосферник 1.4 MPI (100 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Самым ходовым, очевидно, будет мотор 1.6 MPI (126 л.с.), который идет в паре как с механикой, так и с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Ну а самый дорогой Ceed российской сборки оснащают турбомотором 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 7-ступенчатым роботом. Новых мочевинных дизелей семейства U3 мы не увидим, равно как и даунсайзингового бензинового двигателя 1.0 T-GDi (120 л.с.).

Самый доступный cee'd второго поколения с 1,4-литровым мотором предлагается за 859 900 рублей (правда, не факт, что в наличии остались такие машины), и очень хочется надеяться, что новая модель будет не сильно дороже. О ценах, комплектациях и дате начала продаж будет объявлено дополнительно.

В ближайшее время в России появятся также седан Cerato нового поколения и обновленный кроссовер Sportage.

Kia Rio и его собрат Hyundai Solaris перейдут на двигатели российского производства, но только в 2021 году, когда будет построен новый завод.

Фото: Kia