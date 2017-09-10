Новый Kia Ceed: началось производство в России. Цен пока нет

Корейские хэтчбеки третьего поколения встали на конвейер калининградского завода «Автотор». Официальная премьера Kia Ceed состоится в конце августа на Московском автосалоне.

Kia Cee'd
Kia Cee'd

Kia > Cee'd

С января по июнь дилеры Kia продали в России 10 681 экземпляр модели cee'd — это на 35,6% больше, чем за первое полугодие 2017-го. Лучше в С-классе у нас продается только Skoda Octavia — 11 938 штук за первые шесть месяцев этого года (+10,7%). Удастся ли новому Сиду (уже без апострофа в названии) опередить чешский бестселлер? Все будет зависеть от цен, которые пока не объявлены, и от разнообразия предлагаемых модификаций.

Сейчас cee'd предлагается в кузовах универсал, 3- и 5-дверный хэтбчек, а вот новый Ceed, судя по снимкам с «Автотора», поступит в продажу только в виде короткой пятидверки. Зато с тремя двигателями на выбор. Базовым станет бензиновый атмосферник 1.4 MPI (100 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Самым ходовым, очевидно, будет мотор 1.6 MPI (126 л.с.), который идет в паре как с механикой, так и с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Ну а самый дорогой Ceed российской сборки оснащают турбомотором 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 7-ступенчатым роботом. Новых мочевинных дизелей семейства U3 мы не увидим, равно как и даунсайзингового бензинового двигателя 1.0 T-GDi (120 л.с.).

Самый доступный cee'd второго поколения с 1,4-литровым мотором предлагается за 859 900 рублей (правда, не факт, что в наличии остались такие машины), и очень хочется надеяться, что новая модель будет не сильно дороже. О ценах, комплектациях и дате начала продаж будет объявлено дополнительно.

Новый Kia Ceed: началось производство в России. Цен пока нет

Фото: Kia

Новый Kia Ceed: началось производство в России. Цен пока нет
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Отзывы о Kia Cee&#39;d (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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