Новый Kia Ceed SW: цены и комплектации для российского рынка

Kia Ceed Sportswagon третьего поколения появится в салонах официальных дилеров марки 28 января 2019 года.

У нового универсала Kia самый объемный багажник в своем сегменте (625 л), а линейка бензиновых двигателей аналогична тем, что предлагают для хэтчбека: это 1,4-литровый мотор Kappa (100 л. с., агрегатируется 6МКП), 1.6 MPI Gamma (128 л. с., работает с 6МКП или 6АКП) и новый 1.4 T-GDI Kappa с турбонаддувом (140 л. с., комплектуется роботизированной трансмиссией 7DCT).

Автомобиль предложат в 9 вариантах исполнения, самая простая комплектация Ceed SW Classic с мотором 1,4 л и 6-ступенчатой механикой обойдется в 1 084 900 рублей. В оснащение этой версии входят фронтальные и боковые подушки безопасности, система контроля давления в шинах, системы помощи при троганье на подъеме и экстренном торможении, датчик света, мультифункциональное рулевое колесо, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, монохромный 5-дюймовый дисплей, обогрев зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя, 15-дюймовые стальные диски и система выбора режима движения.

Цены на универсал в комплектации Comfort начинаются от 1 114 900 рублей, Luxe — от 1 204 900 рублей. Автомобиль в топовом оснащении Premium+ будет доступен за 1 624 900 рублей, в этой версии универсал комплектуется полностью светодиодными фарами, системой дистанционного открывания двери багажника, беспроводной зарядкой мобильного телефона, навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, аудиосистемой JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками, приборной панелью Supervision c цветным дисплеем, электрическим стояночным тормозом, электрорегулировкой поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира. Данная комплектация включает в себя много систем помощи водителю: контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, удержания в полосе, автоматической парковки, распознавания дорожных знаков, экстренного торможения, распознавания усталости водителя, а также есть интеллектуальный круиз-контроль.

Kia Ceed SW третьего поколения выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде.

Цены и комплектации хэтчбеков Kia Ceed были объявлены в августе прошлого года.

Новое поколение Ceed (в кузовах хэтчбек и универсал) показали еще на Московском автосалоне.



Фото: Kia

