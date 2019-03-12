Внешность: един в трех ипостасях
От машин нынешнего поколения новый Soul принципиально отличается задней частью, ее дизайн совсем другой. Особенно удачны закрученные бумерангами фонари с объединяющей их перемычкой.
Интерьер: классика Kia
Интерьер нового Соула можно назвать классическим и гармоничным: линий, которые могут вызывать хотя бы диссонанс, здесь нет. Все пропорционально, адекватно, сделано из хороших материалов, что вполне соответствует ожиданиям от автомобиля такого класса. На центральной консоли — большой дисплей с диагональю примерно 10,5–12 дюймов. Это тачскрин с неплохой графикой, навигацией и интуитивно понятным меню. Ниже расположен удачно скомпонованный блок управления однозонным климат-контролем. Слева — регулировка температуры, справа — скорость вращения вентилятора. Еще ниже — площадка для беспроводной зарядки телефона, два выхода USB и 12-вольтовая розетка на 180 Вт.
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Интересна архитектура дверных панелей. Рядом с ручкой находится динамик, а ниже — еще один, Harman/Kardon, предусмотрен и карман для мелких вещей. У машины хорошая обзорность, геометрия посадки правильная, есть проекционный дисплей. Словом, новый Kia Soul может заинтересовать довольно взыскательного покупателя.
Пространство: функциональные решения
Соул был и остается компактным автомобилем. Но для своих габаритов довольно вместительным. В новой машине, по ощущениям, во втором ряду места не прибавилось и не убавилось. Это значит, что там по-прежнему смогут с комфортом разместиться пассажиры среднего роста. У тех, кто выше, колени будут касаться спинок передних сидений.
Багажник хоть и не очень большой, но удобный и продуманный. Внутри есть добротная жесткая полка, которую можно сложить, чтобы было легче загружать багаж. Пол, тоже жесткий складной, вытаскивается, под ним — органайзер и ремкомплект. Пол можно положить на нижний уровень, увеличив объем багажника. Места в подполье столько, что там уместится полноразмерная запаска.
Техническое оснащение: дешево и сердито
Новый Соул построен на глобальной платформе K2, на которой будут создаваться и другие автомобили Kia и Hyundai. Подвеска решена «дешево и сердито»: спереди МакФерсон, сзади простая скручивающаяся балка. Колесная база нового Kia Soul удлинилась и теперь составляет 2600 мм. Кузов стал чуть жестче, проемы дверей расширились, поэтому садиться в машину теперь легче. Все тормоза дисковые, спереди вентилируемые.
Kia Soul — переднеприводная машина, этакий приподнятый хэтчбек. А вот версия X-Line с увеличенным клиренсом уже ближе к кроссоверу и наверняка перетянет покупателей у Rio X-Line, Hyundai Creta и, возможно даже, у кросс-версий Лады.
Соул будут, как и раньше, собирать в Калининграде. Осталось только дождаться начала продаж — и конечно, цен. Уже сейчас можно предположить, что цены на новый Kia Soul по традиции будут чуть выше, чем на машину уходящего поколения. Но для корейцев Соул крайне важен, поэтому с большой долей вероятности они сделают все, чтобы он остался конкурентоспособным по цене.
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