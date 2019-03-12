На Женевский автосалон корейцы привезли новый электрический Kia Soul. Точно такой же автомобиль, но с бензиновым двигателем летом появится на российском рынке. А это уже интересно.

Внешность: един в трех ипостасях

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Новый Соул, который приедет к нам меньше чем через полгода, будет выглядеть так же, как и выставочный образец в Женеве, — только без зарядного лючка, характерного для электромобилей. К сл

Kia Soul существует в трех ипостасях: электрический, городской GT-Line и X-Line — а-ля кроссовер с черным пластиковым обвесом по периметру кузова и с чуть увеличенным клиренсом.

ову,Последний, скорее всего, также будет продаваться в России. Официально это не подтверждается, но вряд ли российское представительство откажется от такой версии, набирающей популярность.

От машин нынешнего поколения новый Soul принципиально отличается задней частью, ее дизайн совсем другой. Особенно удачны закрученные бумерангами фонари с объединяющей их перемычкой.

Интерьер: классика Kia

Интерьер нового Соула можно назвать классическим и гармоничным: линий, которые могут вызывать хотя бы диссонанс, здесь нет. Все пропорционально, адекватно, сделано из хороших материалов, что вполне соответствует ожиданиям от автомобиля такого класса. На центральной консоли — большой дисплей с диагональю примерно 10,5–12 дюймов. Это тачскрин с неплохой графикой, навигацией и интуитивно понятным меню. Ниже расположен удачно скомпонованный блок управления однозонным климат-контролем. Слева — регулировка температуры, справа — скорость вращения вентилятора. Еще ниже — площадка для беспроводной зарядки телефона, два выхода USB и 12-вольтовая розетка на 180 Вт.





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Единственное, что действительно необычно для автомобиля Киа, — это джойстик управления автоматической трансмиссией. Поворачивая его, выбираешь режимы, а нажимая на кнопку P, переводишь трансмиссию в парковочный режим. Двигатель заводится и глушится кнопкой «Старт/Стоп». Есть трехступенчатый обогрев и трехступенчатое же охлаждение сидений. Руль с обогревом и очень интересной нижней спицей из полированного алюминия. Все выдержано в уже классическом для Киа стиле.

Интересна архитектура дверных панелей. Рядом с ручкой находится динамик, а ниже — еще один, Harman/Kardon, предусмотрен и карман для мелких вещей. У машины хорошая обзорность, геометрия посадки правильная, есть проекционный дисплей. Словом, новый Kia Soul может заинтересовать довольно взыскательного покупателя.

Пространство: функциональные решения

Соул был и остается компактным автомобилем. Но для своих габаритов довольно вместительным. В новой машине, по ощущениям, во втором ряду места не прибавилось и не убавилось. Это значит, что там по-прежнему смогут с комфортом разместиться пассажиры среднего роста. У тех, кто выше, колени будут касаться спинок передних сидений.

Багажник хоть и не очень большой, но удобный и продуманный. Внутри есть добротная жесткая полка, которую можно сложить, чтобы было легче загружать багаж. Пол, тоже жесткий складной, вытаскивается, под ним — органайзер и ремкомплект. Пол можно положить на нижний уровень, увеличив объем багажника. Места в подполье столько, что там уместится полноразмерная запаска.

Техническое оснащение: дешево и сердито

Новый Соул построен на глобальной платформе K2, на которой будут создаваться и другие автомобили Kia и Hyundai. Подвеска решена «дешево и сердито»: спереди МакФерсон, сзади простая скручивающаяся балка. Колесная база нового Kia Soul удлинилась и теперь составляет 2600 мм. Кузов стал чуть жестче, проемы дверей расширились, поэтому садиться в машину теперь легче. Все тормоза дисковые, спереди вентилируемые.

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Для Соула предусмотрены разные двигатели, в том числе литровые турбомоторы, но в России их, конечно, не будет. К нам приедут машины с двигателями, которые любят и уважают российские покупатели, надеющиеся на долгую эксплуатацию. Базовым останется атмосферный 1,6-литровый мотор мощностью 120 л.с. На таких машинах будет либо 6-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. Сохранится и мотор объемом 2 л мощностью примерно 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой АКП. Возможно, останется и версия GT-Line, на которую вместе с 7-ступенчатым роботом устанавливают турбодвигатели объемом 1,6 л и мощностью 200 л.с.

Kia Soul — переднеприводная машина, этакий приподнятый хэтчбек. А вот версия X-Line с увеличенным клиренсом уже ближе к кроссоверу и наверняка перетянет покупателей у Rio X-Line, Hyundai Creta и, возможно даже, у кросс-версий Лады.

Соул будут, как и раньше, собирать в Калининграде. Осталось только дождаться начала продаж — и конечно, цен. Уже сейчас можно предположить, что цены на новый Kia Soul по традиции будут чуть выше, чем на машину уходящего поколения. Но для корейцев Соул крайне важен, поэтому с большой долей вероятности они сделают все, чтобы он остался конкурентоспособным по цене.