Новая высота: у Kia Rio X-Line увеличили дорожный просвет

Корейская компания модернизировала приподнятый хэтчбек с учетом реалий российских дорог.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Дорожный просвет увеличился у всех без исключения комплектаций Kia Rio X-Line, которые предлагаются дилерами с 1 февраля этого года.

Сильнее всего он вырос у топ-версии Premium, теперь он составляет 195 мм, то есть прибавилось 35 мм. На данную комплектацию штатно устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60 R16 (ранее 195/55 R16). У остальных версий дорожный просвет увеличился на 30 мм, так как на них устанавливаются 15-дюймовые колеса размерности 185/65.

В Kia говорят, что модернизировали хэтчбек на основе запроса со стороны российских покупателей. Работы потребовали пересмотра геометрии подвески, подбора новых компонентов, а также испытаний автомобиля на дорогах России и Южной Кореи.

Обновленный Kia Rio X-Line предлагается по цене от 874 900 руб. за базовую комплектацию Comfort с 1,4-литровым двигателем (100 л.с.) и механикой до 1 124 900 руб. за комплектацию Premium с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и автоматом.

Фото: Kia

Новая высота: у Kia Rio X-Line увеличили дорожный просвет
Новая высота: у Kia Rio X-Line увеличили дорожный просвет
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Отзывы о Kia Rio X Line (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

держись лада веста св кросс и икс рей.вас порвут корейцы как тузик грелку!

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