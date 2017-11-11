Новая высота: у Kia Rio X-Line увеличили дорожный просвет

Корейская компания модернизировала приподнятый хэтчбек с учетом реалий российских дорог.

Дорожный просвет увеличился у всех без исключения комплектаций Kia Rio X-Line, которые предлагаются дилерами с 1 февраля этого года.

Сильнее всего он вырос у топ-версии Premium, теперь он составляет 195 мм, то есть прибавилось 35 мм. На данную комплектацию штатно устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60 R16 (ранее 195/55 R16). У остальных версий дорожный просвет увеличился на 30 мм, так как на них устанавливаются 15-дюймовые колеса размерности 185/65.

В Kia говорят, что модернизировали хэтчбек на основе запроса со стороны российских покупателей. Работы потребовали пересмотра геометрии подвески, подбора новых компонентов, а также испытаний автомобиля на дорогах России и Южной Кореи.

Обновленный Kia Rio X-Line предлагается по цене от 874 900 руб. за базовую комплектацию Comfort с 1,4-литровым двигателем (100 л.с.) и механикой до 1 124 900 руб. за комплектацию Premium с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и автоматом.

На этой неделе Kia представила у себя на родине обновленный кроссовер Sorento Prime.

Скоро в России должен появиться представительский седан Kia K900. Его сборка в Калининграде уже стартовала.

Фото: Kia