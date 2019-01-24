В России начали сборку самого дорогого седана Kia

Производство флагманского седана K900 стартовало в России, на заводе «Автотор» в Калининграде. Уже скоро автомобиль поступит в продажу.

Kia K900 второго поколения, который совсем скоро поступит в продажу в нашей стране, встал на конвейер калининградского завода «Автотор». Первое поколение этой модели продается в России под именем Quoris с 2013 года.

Kia K900 будет предлагаться с двумя на выбор атмосферными бензиновыми двигателями. Это 3,3-литровый мотор V6 мощностью 249 л.с. и 5-литровый 413-сильный агрегат V8. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент на все четыре колеса автомобиля.

Новый K900 появится в шоу-румах российских дилерских центров до конца марта этого года. Об уровнях комплектации и стоимости Kia K900 мы узнаем ближе к дате начала продаж.

Подробнее о новом флагмане марки Kia можно узнать здесь.

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Фото: Kia