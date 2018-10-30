Kia рассказала о новом флагманском седане для России

Корейская компания назвала спецификации и сроки появления в нашей стране второго поколения представительского седана Quoris.

В Южной Корее второе поколение представительского седана дебютировало еще весной под индексом K900 (под ним машина продается на большинстве рынков). Но пока седан доступен лишь на внутреннем рынке Южной Кореи: даже до США он доберется ближе к концу года.

В России машину сертифицировали также под индексом K900, так что не исключено, что имя Qouris уйдет в историю. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было получено одной из дочерних компаний «Автотора», который будет осуществлять крупноузловую сборку седанов.

На российском рынке флагманский седан будет доступен с двумя двигателями: 3,3-литровым V6 (248 л.с.) и 5-литровым V8 (413 л.с.). Обе версии доступны исключительно с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Первый силовой агрегат новый, а вот второй седан позаимствовал у своего предшественника, правда, он был дефорсирован на 11 л.с. 3,3-литровый двигатель, кстати, на версии для Южной Кореи выдает 370 л.с.

Второе поколение Kia K900 немного выросло в размерах: длина увеличилась на 25 мм, до 5120 мм, а размер колесной базы вырос на добрых 60 мм (до 3105 мм). Внешне седан изменился эволюционно, но за задними дверями появились дополнительные окошки, увеличилась радиаторная решетка, а передняя оптика может похвастать «двухэтажными» полосками дневных светодиодных ходовых огней.

Изменился и интерьер, которому постарались придать больше зрительного простора. Передняя панель стала ниже, но по центру теперь из нее топорщится широкоформатный экран информационно-развлекательной системы.

Во втором поколении Kia K900/Quoris обзавелся новыми электронными системами: адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, автопарковщиком и многим другим. В самой компании новое поколение седана называют своей «самой технологичной моделью».

В компании не раскрывают подробности о ценах и комплектации седана, ограничившись лишь информацией о том, что его продажи начнутся в первой половине следующего года. Впрочем, подготовку к сборке «Автотор» должен был начать еще в третьем квартале этого года, а ОТТС на машину начинает свое действие 15 ноября этого года.

Недавно Kia подняла цены на свои самые популярные в России модели.

А еще в России появится маленький кроссовер Kia, который базируется на той же платформе, что и Hyundai Creta.

Фото: Kia