Kia представила флагманский седан нового поколения

Автомобиль, обозначенный индексом К9, дебютировал у себя на родине, в Южной Корее. На следующей неделе его покажут в США на автосалоне в Нью-Йорке как Kia K900, ну а в России корейский представительский седан будет предлагаться под именем Quoris.

Слова «Киа» и «представительский» решительно не стыкуются в головах многих российских автомобилистов, что отчасти и объясняет скромные продажи модели Quoris в нашей стране: в 2017 году реализовано лишь 175 седанов (Mercedes-Benz S-класса, для сравнения, за тот же период разошелся тиражом 2269 экземпляров, и это не считая купе и кабриолетов). Успехи премиального Genesis G90, на базе которого построен новый Quoris, тоже, впрочем, оставляют желать лучшего: в прошлом году за него отдали денежки 205 россиян.

Kia Quoris второго поколения получился чуть крупнее предшественника: колесная база выросла до 3105 мм (+60 мм), длина — до 5120 мм (+25 мм). В дизайне сохранена преемственность, но в задних стойках кузова появились окошки, что зрительно делает автомобиль длиннее. Крупнее и наряднее стала фальшрадиаторная решетка, светотехника получила оригинальную «друхэтажную» светодиодную начинку.

Салон стал просторнее и визуально воздушнее, панель приборов расположена ниже, чем у предшественника, экран мультимедийной системы, как теперь принято у всех «корейцев», топорщится из нее в виде планшета, дизайн руля почти такой же, как у Audi A8 четвертого поколения.

Для корейской версии модели заявлены три бензиновых двигателя на выбор: 3,8-литровый атмосферный V6 (315 л.с.), наддувный 3,3-литровый V6 (370 л.с.) и атмосферный 5,0-литровый V8 (425 л.с.). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический автомат. В виде опции предлагается система полного привода с муфтой отбора мощности на переднюю ось (по умолчанию ведущие колеса — задние).

Новинка обязательно приедет в Россию, но когда именно, пока неизвестно. Пока что на нашем рынке продается Quoris первого поколения по весьма привлекательным для такого класса машин ценам: от 2 819 900 рублей. Самый простой Mercedes-Benz S-класса дороже более чем в два раза: от 6 720 000 рублей.

В этом месяце Kia начала продавать в России спортивный фастбек Stinger.

В январе Kia представила обновленный бизнес-седан Optima.

Фото, видео: Kia