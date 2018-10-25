Kia вновь подняла цены на популярные в России модели

Kia продолжает увеличивать стоимость своих автомобилей в России. На этот раз подорожание коснулось сразу семи моделей.

Kia Ceed третьего поколения

Компания Kia увеличила стоимость семи своих моделей на сумму от 15 000 до 25 000 рублей. Подорожание коснулось Kia Picanto, Rio и Rio X-Line, Ceed, Soul, а также Optima и Sorento.

Модели Picanto, Rio и Rio X-Line выросли в цене на 15 000 рублей во всех своих комплектациях, сообщает агентство «Автостат». Обновленный Kia Picanto теперь стоит от 594 900 до 899 900 рублей. Ценник Kia Rio составляет от 724 900 до 1 034 900 рублей, а Rio X-Line — от 824 900 до 1 074 900 рублей. Новое же поколение Kia Ceed можно приобрести за сумму от 964 900 до 1 474 900 рублей.

Kia Soul стал дороже на 20 000 рублей, и теперь официальные дилеры продают его по цене от 957 900 до 1 476 900 рублей.

Больше всех подорожали обновленный седан Kia Optima и кроссовер Sorento. Теперь при их покупке нужно будет заплатить на 25 000 рублей больше. В итоге Optima отныне стоит от 1 264 900 до 1 974 900 рублей, а Sorento — от 1 699 900 до 2 219 900 рублей.

Следует отметить, что для некоторых моделей Kia это не первое подорожание за 2018 год. Так, в июне Rio стал дороже на 15 000 рублей, а в сентябре на 10 000–20 000 рублей увеличилась цена на Kia Optima, Picanto и Sorento.

В начале октября подорожали некоторые модели Hyundai.

Вместе с автомобилями в России дорожает и бензин.

Фото: Kia