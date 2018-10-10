Hyundai повысил в России цены на самые популярные модели

С октября этого года некоторые популярные модели Hyundai стали дороже на сумму до 25 000 рублей.

Кроссовер Hyundai Creta

Новый прайс-лист получили седаны Elantra, Solaris и Sonata, а также кроссоверы Creta и Tucson — всего пять моделей. Подорожание составило от 10 000 до 25 000 рублей.

Стоимость седана Hyundai Elantra увеличилась на 10 000 рублей во всех комплектациях, и купить его теперь в России можно по цене от 994 000 до 1 275 000 рублей.

Модель Solaris подорожала на 15 000 рублей, но это коснулось только седанов 2019 модельного года, отмечает агентство «Автостат». Теперь их стоимость составляет от 694 900 до 954 900 рублей. Хэтчбеки, а также седаны Solaris 2018 модельного года продаются по старым ценам.

Дороже стал и седан Sonata, но не во всех комплектациях. В базовом исполнении Primary автомобиль стоит как и прежде — 1 299 000 рублей. Ценники на остальные комплектации машины увеличились на 15 000 рублей. В результате в исполнении Classic модель Sonata теперь можно приобрести за 1 390 000 рублей, Style обойдется в 1 490 000 рублей, а в максимальной комплектации Lifestyle седан стоит 1 740 000 рублей.

На 15 000 рублей стал дороже кроссовер Hyundai Tucson. Теперь его можно купить по цене от 1 414 000 до 2 154 000 рублей.

Больше остальных подорожал популярный кроссовер Hyundai Creta — на 25 000 рублей. Но, как и в случае с седаном Solaris, обновленные прайс-листы получили только автомобили 2019 модельного года. Их покупка обойдется в сумму от 904 900 до 1 282 900 рублей.

Популярность корейских автомобилей марки Hyundai в России продолжает расти. Так, за первые 9 месяцев этого года наши соотечественники купили 131 492 новые машины этой марки, что на 18% больше, чем за тот же период 2017 года.

Hyundai Creta является самым популярным кроссовером на российском авторынке. С января по сентябрь этого года его выбрали 49 683 россиянина.

Hyundai Tucson недавно обновился, а вместе с этим обновился и его прайс-лист. Теперь кроссовер стал еще немного дороже.

Фото: Hyundai