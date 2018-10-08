Самые популярные кроссоверы и внедорожники России. Топ-10

Это общемировая тенденция, и Россия здесь не отстает. Производители видят это и стараются представить как можно больше кроссоверов: от недорогих и даже бюджетных до премиальных. Каких только машин нет на рынке! И переднеприводные «китайцы», и отечественные Шеви Нивы, и Lada 4x4, а уж в премиум-сегменте наблюдается реальное помешательство на автомобилях класса SUV.
Причем интерес к кроссоверам только растет, и сентябрь не стал исключением: продажи некоторых моделей выросли в несколько раз, правда, есть и такие, которые потеряли позиции. Причем наибольший рост продаж показали отнюдь не бюджетные автомобили, а довольно дорогие, пусть и массовых производителей.
Бессменным лидером сегмента является Hyundai Creta, фактически не имеющая конкурентов — хотя в сентябре ее продажи выросли всего на полпроцента, до 5846 автомобилей. На второе место, и это неожиданно, вырвалась Toyota RAV4, продажи которой выросли более чем в полтора раза, до 3851 автомобиля. Замыкает тройку Renault Duster, который постепенно теряет популярность (3780 автомобилей; —8,8%). В первую пятерку также вошли Lada 4x4, чьи продажи выросли на 27%, до 3188 автомобилей, и Volkswagen Tiguan (2947 автомобилей; +19,8%).
Продажи автомобилей сегмента SUV в России* Топ-10:
|
Сентябрь 2018 г.
|
Январь-сентябрь 2018 г.
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
Изменение к 2017 г., %
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
Изменение к 2017 г., %
|
1.
|
Hyundai Creta
|
5876
|
+0,5
|
1.
|
Hyundai Creta
|
49 683
|
+33,6
|
2.
|
Toyota RAV4
|
3851
|
+57,7
|
2.
|
Reanult Duster
|
31 643
|
+3,2
|
3.
|
Renault Duster
|
3780
|
—8,8
|
3.
|
Kia Sportage
|
24 619
|
+34,5
|
4.
|
Lada 4x4
|
3188
|
+27,7
|
4.
|
Lada 4x4
|
23 819
|
+17,4
|
5.
|
VW Tiguan
|
2947
|
+19,8
|
5.
|
Toyota RAV4
|
23 281
|
—2,6
|
6.
|
Renault Kaptur
|
2712
|
+1,2
|
6.
|
VW Tiguan
|
23 132
|
+21,8
|
7.
|
Kia Sportage
|
2458
|
+27,2
|
7.
|
Renault Kaptur
|
22 799
|
+3,3
|
8.
|
Nissan X-Trail
|
2389
|
+44,8
|
8.
|
Chevrolet Niva
|
20 617
|
+6,8%
|
9.
|
Nissan Qashqai
|
2369
|
+50,6
|
9.
|
Mitsubishi Outlander
|
17 266
|
+52,8%
|
10.
|
Skoda Kodiaq
|
2239
|
в 7,1 раза
|
10.
|
Nissan X-Trail
|
16 492
|
+12,7
* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России
- Ранее аналитики называли самые популярные кабриолеты в России, продажи которых в этом году неожиданно выросли.
- В октябре на российский рынок вышла новая модификация VW Tiguan, которая приспособлена к бездорожью.
Фото: Hyundai
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