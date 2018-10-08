Самые популярные кроссоверы и внедорожники России. Топ-10

Автомобили сегмента SUV стали самыми популярными в России, отодвинув на второе место машины В-класса, в котором превалируют бюджетные модели.

Это общемировая тенденция, и Россия здесь не отстает. Производители видят это и стараются представить как можно больше кроссоверов: от недорогих и даже бюджетных до премиальных. Каких только машин нет на рынке! И переднеприводные «китайцы», и отечественные Шеви Нивы, и Lada 4x4, а уж в премиум-сегменте наблюдается реальное помешательство на автомобилях класса SUV.

Причем интерес к кроссоверам только растет, и сентябрь не стал исключением: продажи некоторых моделей выросли в несколько раз, правда, есть и такие, которые потеряли позиции. Причем наибольший рост продаж показали отнюдь не бюджетные автомобили, а довольно дорогие, пусть и массовых производителей.

Бессменным лидером сегмента является Hyundai Creta, фактически не имеющая конкурентов — хотя в сентябре ее продажи выросли всего на полпроцента, до 5846 автомобилей. На второе место, и это неожиданно, вырвалась Toyota RAV4, продажи которой выросли более чем в полтора раза, до 3851 автомобиля. Замыкает тройку Renault Duster, который постепенно теряет популярность (3780 автомобилей; —8,8%). В первую пятерку также вошли Lada 4x4, чьи продажи выросли на 27%, до 3188 автомобилей, и Volkswagen Tiguan (2947 автомобилей; +19,8%).

Продажи автомобилей сегмента SUV в России* Топ-10:

Сентябрь 2018 г.

Январь-сентябрь 2018 г.

Место

Модель

Продажи, шт.

Изменение к 2017 г., %

Место

Модель

Продажи, шт.

Изменение к 2017 г., %

1.

Hyundai Creta

5876

+0,5

1.

Hyundai Creta

49 683

+33,6

2.

Toyota RAV4

3851

+57,7

2.

Reanult Duster

31 643

+3,2

3.

Renault Duster

3780

—8,8

3.

Kia Sportage

24 619

+34,5

4.

Lada 4x4

3188

+27,7

4.

Lada 4x4

23 819

+17,4

5.

VW Tiguan

2947

+19,8

5.

Toyota RAV4

23 281

—2,6

6.

Renault Kaptur

2712

+1,2

6.

VW Tiguan

23 132

+21,8

7.

Kia Sportage

2458

+27,2

7.

Renault Kaptur

22 799

+3,3

8.

Nissan X-Trail

2389

+44,8

8.

Chevrolet Niva

20 617

+6,8%

9.

Nissan Qashqai

2369

+50,6

9.

Mitsubishi Outlander

17 266

+52,8%

10.

Skoda Kodiaq

2239

в 7,1 раза

10.

Nissan X-Trail

16 492

+12,7

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

Фото: Hyundai

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