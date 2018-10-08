Самые популярные кроссоверы и внедорожники России. Топ-10

Автомобили сегмента SUV стали самыми популярными в России, отодвинув на второе место машины В-класса, в котором превалируют бюджетные модели.

Это общемировая тенденция, и Россия здесь не отстает. Производители видят это и стараются представить как можно больше кроссоверов: от недорогих и даже бюджетных до премиальных. Каких только машин нет на рынке! И переднеприводные «китайцы», и отечественные Шеви Нивы, и Lada 4x4, а уж в премиум-сегменте наблюдается реальное помешательство на автомобилях класса SUV.

Причем интерес к кроссоверам только растет, и сентябрь не стал исключением: продажи некоторых моделей выросли в несколько раз, правда, есть и такие, которые потеряли позиции. Причем наибольший рост продаж показали отнюдь не бюджетные автомобили, а довольно дорогие, пусть и массовых производителей.

Бессменным лидером сегмента является Hyundai Creta, фактически не имеющая конкурентов — хотя в сентябре ее продажи выросли всего на полпроцента, до 5846 автомобилей. На второе место, и это неожиданно, вырвалась Toyota RAV4, продажи которой выросли более чем в полтора раза, до 3851 автомобиля. Замыкает тройку Renault Duster, который постепенно теряет популярность (3780 автомобилей; —8,8%). В первую пятерку также вошли Lada 4x4, чьи продажи выросли на 27%, до 3188 автомобилей, и Volkswagen Tiguan (2947 автомобилей; +19,8%).

Продажи автомобилей сегмента SUV в России* Топ-10:

Сентябрь 2018 г. Январь-сентябрь 2018 г. Место Модель Продажи, шт. Изменение к 2017 г., % Место Модель Продажи, шт. Изменение к 2017 г., % 1. Hyundai Creta 5876 +0,5 1. Hyundai Creta 49 683 +33,6 2. Toyota RAV4 3851 +57,7 2. Reanult Duster 31 643 +3,2 3. Renault Duster 3780 —8,8 3. Kia Sportage 24 619 +34,5 4. Lada 4x4 3188 +27,7 4. Lada 4x4 23 819 +17,4 5. VW Tiguan 2947 +19,8 5. Toyota RAV4 23 281 —2,6 6. Renault Kaptur 2712 +1,2 6. VW Tiguan 23 132 +21,8 7. Kia Sportage 2458 +27,2 7. Renault Kaptur 22 799 +3,3 8. Nissan X-Trail 2389 +44,8 8. Chevrolet Niva 20 617 +6,8% 9. Nissan Qashqai 2369 +50,6 9. Mitsubishi Outlander 17 266 +52,8% 10. Skoda Kodiaq 2239 в 7,1 раза 10. Nissan X-Trail 16 492 +12,7

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

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Фото: Hyundai