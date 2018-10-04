«А я сяду в кабриолет…»: топ-10 машин с открытым верхом в России

В России, несмотря на ее климат, растет спрос на кабриолеты, среди которых наметились лидеры и аутсайдеры.

Лидер продаж среди кабриолетов — BMW 4 серии

Всего в 2018 году, с января по август, в нашей стране было продано 252 кабриолета, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это можно связать с тем, что современный кабриолет является всесезонным автомобилем, оснащаемым в большинстве случаев металлической складной крышей, отлично защищающей от холода, снега и дождей.

Самым популярным кабриолетом в этом году стала модель BMW 4-й серии. С начала года по конец августа его купили 66 россиян. На втором месте оказался кабриолет от Porsche — модель Boxster, которую выбрали 42 человека. Замыкает тройку лидеров еще один кабриолет от Porsche — это 911 модель, разошедшаяся тиражом 32 экземпляра.

В пятерку лидеров также вошли автомобили Mercedes-Benz. Это кабриолет E-класса, проданный в количестве 21 штуки, и кабриолет SLK, который купили 19 россиян.

Вторая пятерка популярных в России кабриолетов выглядит следующим образом. На шестом месте кабриолет Mercedes-Benz S-класса, который смогли себе позволить купить 17 человек. Далее по популярности следует малыш Smart Fortwo в кузове кабриолет, пришедшийся по вкусу 15 автомобилистам. На восьмом месте кабриолет Mercedes-Benz SL с результатом 13 проданных автомобилей, а на девятом — кабриолет Jaguar F-Type, который выбрали 6 человек. Замыкает десятку кабриолет сегмента лакшери — Rolls-Royce Dawn с результатом 5 проданных экземпляров, что вполне понятно и предсказуемо ввиду его стоимости.

Большинство кабриолетов, а точнее 133 автомобиля, в России были приобретены жителями Москвы. Автомобилистами Московской области и Санкт-Петербурга было куплено 34 и 30 кабриолетов соответственно. Любят кабриолеты и в теплом Краснодарском крае, где в этом году появилось 11 новых их владельцев, а также в Свердловской и Нижегородской областях, жители которых купили 6 и 5 кабриолетов соответственно. Остальные 33 новеньких кабриолета разъехались по другим регионам страны.

Топ-10 кабриолетов на российском рынке за 8 месяцев*

Место Модель кабриолета Продано, шт. 1 BMW 4-й серии 66 2 Porsche Boxster 42 3 Porsche 911 32 4 Mercedes-Benz E-класса 21 5 Mercedes-Benz SLK 19 6 Mercedes-Benz S-класса 17 7 Smart Fortwo 15 8 Mercedes-Benz SL 13 9 Jaguar F-Type 6 10 Rolls-Royce Dawn 5 — Другие 16 Итого: 252

Фото: BMW