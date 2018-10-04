«А я сяду в кабриолет…»: топ-10 машин с открытым верхом в России

В России, несмотря на ее климат, растет спрос на кабриолеты, среди которых наметились лидеры и аутсайдеры.

Jaguar F-Type
Jaguar F-Type

Jaguar > F-Type

Mercedes-Benz SL-класса
Mercedes-Benz SL-класса

Mercedes-Benz > SL-класса

Mercedes-Benz SLK-класса
Mercedes-Benz SLK-класса

Mercedes-Benz > SLK-класса

BMW 4-й серии
BMW 4-й серии

BMW > 4-й серии

Porsche Boxster
Porsche Boxster

Porsche > Boxster

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Smart Fortwo
Smart Fortwo

Smart > Fortwo

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Лидер продаж среди кабриолетов — BMW 4 серии
Лидер продаж среди кабриолетов — BMW 4 серии

Всего в 2018 году, с января по август, в нашей стране было продано 252 кабриолета, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это можно связать с тем, что современный кабриолет является всесезонным автомобилем, оснащаемым в большинстве случаев металлической складной крышей, отлично защищающей от холода, снега и дождей.

Самым популярным кабриолетом в этом году стала модель BMW 4-й серии. С начала года по конец августа его купили 66 россиян. На втором месте оказался кабриолет от Porsche — модель Boxster, которую выбрали 42 человека. Замыкает тройку лидеров еще один кабриолет от Porsche — это 911 модель, разошедшаяся тиражом 32 экземпляра.

В пятерку лидеров также вошли автомобили Mercedes-Benz. Это кабриолет E-класса, проданный в количестве 21 штуки, и кабриолет SLK, который купили 19 россиян.

Вторая пятерка популярных в России кабриолетов выглядит следующим образом. На шестом месте кабриолет Mercedes-Benz S-класса, который смогли себе позволить купить 17 человек. Далее по популярности следует малыш Smart Fortwo в кузове кабриолет, пришедшийся по вкусу 15 автомобилистам. На восьмом месте кабриолет Mercedes-Benz SL с результатом 13 проданных автомобилей, а на девятом — кабриолет Jaguar F-Type, который выбрали 6 человек. Замыкает десятку кабриолет сегмента лакшери — Rolls-Royce Dawn с результатом 5 проданных экземпляров, что вполне понятно и предсказуемо ввиду его стоимости.

Большинство кабриолетов, а точнее 133 автомобиля, в России были приобретены жителями Москвы. Автомобилистами Московской области и Санкт-Петербурга было куплено 34 и 30 кабриолетов соответственно. Любят кабриолеты и в теплом Краснодарском крае, где в этом году появилось 11 новых их владельцев, а также в Свердловской и Нижегородской областях, жители которых купили 6 и 5 кабриолетов соответственно. Остальные 33 новеньких кабриолета разъехались по другим регионам страны.

Топ-10 кабриолетов на российском рынке за 8 месяцев*

Место

Модель кабриолета

Продано, шт.

1

BMW 4-й серии

66

2

Porsche Boxster

42

3

Porsche 911

32

4

Mercedes-Benz E-класса

21

5

Mercedes-Benz SLK

19

6

Mercedes-Benz S-класса

17

7

Smart Fortwo

15

8

Mercedes-Benz SL

13

9

Jaguar F-Type

6

10

Rolls-Royce Dawn

5

Другие

16

Итого:

252

* По данным агентства «Автостат»

Фото: BMW

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