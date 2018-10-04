«А я сяду в кабриолет…»: топ-10 машин с открытым верхом в России

Всего в 2018 году, с января по август, в нашей стране было продано 252 кабриолета, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это можно связать с тем, что современный кабриолет является всесезонным автомобилем, оснащаемым в большинстве случаев металлической складной крышей, отлично защищающей от холода, снега и дождей.
Самым популярным кабриолетом в этом году стала модель BMW 4-й серии. С начала года по конец августа его купили 66 россиян. На втором месте оказался кабриолет от Porsche — модель Boxster, которую выбрали 42 человека. Замыкает тройку лидеров еще один кабриолет от Porsche — это 911 модель, разошедшаяся тиражом 32 экземпляра.
В пятерку лидеров также вошли автомобили Mercedes-Benz. Это кабриолет E-класса, проданный в количестве 21 штуки, и кабриолет SLK, который купили 19 россиян.
Вторая пятерка популярных в России кабриолетов выглядит следующим образом. На шестом месте кабриолет Mercedes-Benz S-класса, который смогли себе позволить купить 17 человек. Далее по популярности следует малыш Smart Fortwo в кузове кабриолет, пришедшийся по вкусу 15 автомобилистам. На восьмом месте кабриолет Mercedes-Benz SL с результатом 13 проданных автомобилей, а на девятом — кабриолет Jaguar F-Type, который выбрали 6 человек. Замыкает десятку кабриолет сегмента лакшери — Rolls-Royce Dawn с результатом 5 проданных экземпляров, что вполне понятно и предсказуемо ввиду его стоимости.
Большинство кабриолетов, а точнее 133 автомобиля, в России были приобретены жителями Москвы. Автомобилистами Московской области и Санкт-Петербурга было куплено 34 и 30 кабриолетов соответственно. Любят кабриолеты и в теплом Краснодарском крае, где в этом году появилось 11 новых их владельцев, а также в Свердловской и Нижегородской областях, жители которых купили 6 и 5 кабриолетов соответственно. Остальные 33 новеньких кабриолета разъехались по другим регионам страны.
Топ-10 кабриолетов на российском рынке за 8 месяцев*
Место
Модель кабриолета
Продано, шт.
1
BMW 4-й серии
66
2
Porsche Boxster
42
3
Porsche 911
32
4
Mercedes-Benz E-класса
21
5
Mercedes-Benz SLK
19
6
Mercedes-Benz S-класса
17
7
Smart Fortwo
15
8
Mercedes-Benz SL
13
9
Jaguar F-Type
6
10
Rolls-Royce Dawn
5
—
Другие
16
Итого:
252
- В каких регионах России популярны праворульные автомобили? Это не только Дальний Восток.
- Позволить себе купить новый автомобиль может, к сожалению, не каждый. В каком регионе России чаще покупают новые машины?
Фото: BMW
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