Где продается больше всего новых автомобилей? Исследование

По итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 750,7 тыс. штук, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Из них 112 тыс. было продано в Москве (+14,9%), 61,6 тыс. — в Московской области (+15,4%), 51,6 тыс. машин — в Санкт-Петербурге (+13,4%), 33,4 тыс. — в Татарстане (+5,9%), по 27,2 тыс. — в Башкортостане (+14,9%) и Краснодарском крае (+17,5%), 25,3 тыс. — в Самарской области (+16%), 24 тыс. штук — в Свердловской области (+28,9%), 20 тыс. штук — в Челябинской области (+23,3%) и 19,2 тыс. — в Ростовской области (+12,2%)? сообщает «Автостат».
На долю четырех регионов (Москва и Санкт-Петербург с областями) приходится более 31% всего рынка новых легковых автомобилей в России.
Все субъекты, вошедшие в топ-30, показали положительную динамику, наиболее высокая она у Удмуртии: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2%. В тройке лидеров по динамике роста также Ханты-Мансийский автономный округ (+34,4%) и Тюменская область (+30%).
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Фото: Егор Алеев/ТАСС
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ 2018 года
|
|
Регион
|
6 мес. 2018, тыс. шт.
|
6 мес. 2017, тыс. шт.
|
Изм., %
|
Доля, %
|
1
|
Москва
|
112,0
|
97,5
|
14,9
|
14,9
|
2
|
Московская область
|
61,6
|
53,3
|
15,4
|
8,2
|
3
|
Санкт-Петербург
|
51,6
|
45,5
|
13,4
|
6,9
|
4
|
Республика Татарстан
|
33,4
|
31,6
|
5,9
|
4,5
|
5
|
Республика Башкортостан
|
27,2
|
23,7
|
14,9
|
3,6
|
6
|
Краснодарский край
|
27,2
|
23,1
|
17,5
|
3,6
|
7
|
Самарская область
|
25,3
|
21,8
|
16,0
|
3,4
|
8
|
Свердловская область
|
24,0
|
18,6
|
28,9
|
3,2
|
9
|
Челябинская область
|
20,0
|
16,2
|
23,3
|
2,7
|
10
|
Ростовская область
|
19,2
|
17,1
|
12,2
|
2,6
|
11
|
Нижегородская область
|
18,2
|
16,4
|
11,1
|
2,4
|
12
|
Пермский край
|
15,7
|
14,3
|
10,0
|
2,1
|
|
13 Ханты-Мансийский АО — Югра
|
14,1
|
10,5
|
34,4
|
1,9
|
14
|
Ставропольский край
|
13,6
|
11,5
|
18,6
|
1,8
|
15
|
Воронежская область
|
12,7
|
10,9
|
16,8
|
1,7
|
16
|
Волгоградская область
|
11,1
|
9,5
|
16,6
|
1,5
|
17
|
Саратовская область
|
10,8
|
9,6
|
12,7
|
1,4
|
18
|
Оренбургская область
|
10,2
|
8,3
|
22,1
|
1,4
|
19
|
Удмуртская Республика
|
10,1
|
7,0
|
44,2
|
1,3
|
20
|
Кемеровская область
|
9,7
|
7,6
|
27,6
|
1,3
|
21
|
Ленинградская область
|
8,8
|
7,9
|
10,7
|
1,2
|
22
|
Красноярский край
|
8,3
|
7,0
|
18,2
|
1,1
|
23
|
Тюменская область
|
8,3
|
6,3
|
30,0
|
1,1
|
24
|
Новосибирская область
|
8,0
|
6,5
|
23,5
|
1,1
|
25
|
Тульская область
|
7,9
|
6,5
|
20,4
|
1,0
|
26
|
Белгородская область
|
7,7
|
6,7
|
15,2
|
1,0
|
27
|
Рязанская область
|
6,4
|
5,9
|
8,9
|
0,9
|
28
|
Ульяновская область
|
6,4
|
5,3
|
20,3
|
0,9
|
29
|
Пензенская область
|
6,3
|
5,1
|
23,3
|
0,8
|
30
|
Вологодская область
|
6,2
|
4,9
|
26,9
|
0,8
|
|
ВСЕГО по России
|
750,7
|
643,9
|
16,6
|
100,0
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