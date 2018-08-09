Где продается больше всего новых автомобилей? Исследование

Составлен рейтинг российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей в первом полугодии 2018-го. Ведущую десятку возглавила Москва, в аутсайдерах — Вологодская область.


По итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 750,7 тыс. штук, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Из них 112 тыс. было продано в Москве (+14,9%), 61,6 тыс. — в Московской области (+15,4%), 51,6 тыс. машин — в Санкт-Петербурге (+13,4%), 33,4 тыс. — в Татарстане (+5,9%), по 27,2 тыс. — в Башкортостане (+14,9%) и Краснодарском крае (+17,5%), 25,3 тыс. — в Самарской области (+16%), 24 тыс. штук — в Свердловской области (+28,9%), 20 тыс. штук — в Челябинской области (+23,3%) и 19,2 тыс. — в Ростовской области (+12,2%)? сообщает «Автостат».

На долю четырех регионов (Москва и Санкт-Петербург с областями) приходится более 31% всего рынка новых легковых автомобилей в России.

Все субъекты, вошедшие в топ-30, показали положительную динамику, наиболее высокая она у Удмуртии: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2%. В тройке лидеров по динамике роста также Ханты-Мансийский автономный округ (+34,4%) и Тюменская область (+30%).

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Фото: Егор Алеев/ТАСС

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ 2018 года

Регион

6 мес. 2018, тыс. шт.

6 мес. 2017, тыс. шт.

Изм., %

Доля, %

1

Москва

112,0

97,5

14,9

14,9

Московская область

61,6

53,3

15,4

8,2

3

Санкт-Петербург

51,6

45,5

13,4

6,9

4

Республика Татарстан

33,4

31,6

5,9

4,5

5

Республика Башкортостан

27,2

23,7

14,9

3,6

6

Краснодарский край

27,2

23,1

17,5

3,6

7

Самарская область

25,3

21,8

16,0

3,4

Свердловская область

24,0

18,6

28,9

3,2

9

Челябинская область

20,0

16,2

23,3

2,7

10 

Ростовская область

19,2

17,1

12,2

2,6

11 

Нижегородская область

18,2

16,4

11,1

2,4

12

Пермский край

15,7

14,3

10,0

2,1

13 Ханты-Мансийский АО — Югра

14,1

10,5

34,4

1,9

14 

Ставропольский край

13,6

11,5

18,6

1,8

15

Воронежская область

12,7

10,9

16,8

1,7

16

Волгоградская область

11,1

9,5

16,6

1,5

17

Саратовская область

10,8

9,6

12,7

1,4

18 

Оренбургская область

10,2

8,3

22,1

1,4

19 

Удмуртская Республика

10,1

7,0

44,2

1,3

20 

Кемеровская область

9,7

7,6

27,6

1,3

21 

Ленинградская область

8,8

7,9

10,7

1,2

22

Красноярский край

8,3

7,0

18,2

1,1

23

Тюменская область

8,3

6,3

30,0

1,1

24

Новосибирская область

8,0

6,5

23,5

1,1

25 

Тульская область

7,9

6,5

20,4

1,0

26 

Белгородская область

7,7

6,7

15,2

1,0

27

Рязанская область

6,4

5,9

8,9

0,9

28

Ульяновская область

6,4

5,3

20,3

0,9

29 

Пензенская область

6,3

5,1

23,3

0,8

30

Вологодская область

6,2

4,9

26,9

0,8

ВСЕГО по России

750,7

643,9

16,6

100,0
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