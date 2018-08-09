Где продается больше всего новых автомобилей? Исследование

Составлен рейтинг российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей в первом полугодии 2018-го. Ведущую десятку возглавила Москва, в аутсайдерах — Вологодская область.

По итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 750,7 тыс. штук, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Из них 112 тыс. было продано в Москве (+14,9%), 61,6 тыс. — в Московской области (+15,4%), 51,6 тыс. машин — в Санкт-Петербурге (+13,4%), 33,4 тыс. — в Татарстане (+5,9%), по 27,2 тыс. — в Башкортостане (+14,9%) и Краснодарском крае (+17,5%), 25,3 тыс. — в Самарской области (+16%), 24 тыс. штук — в Свердловской области (+28,9%), 20 тыс. штук — в Челябинской области (+23,3%) и 19,2 тыс. — в Ростовской области (+12,2%)? сообщает «Автостат».

На долю четырех регионов (Москва и Санкт-Петербург с областями) приходится более 31% всего рынка новых легковых автомобилей в России.

Все субъекты, вошедшие в топ-30, показали положительную динамику, наиболее высокая она у Удмуртии: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2%. В тройке лидеров по динамике роста также Ханты-Мансийский автономный округ (+34,4%) и Тюменская область (+30%).

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Фото: Егор Алеев/ТАСС

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — ИЮНЕ 2018 года