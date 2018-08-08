Города мира с самым удобным общественным транспортом. Москва в топ-10 не вошла!

Рейтинг городов по удобству общественного транспорта составила консалтинговая компания Expert Market. Аналитики учитывали среднее время поездки до работы на общественном транспорте, время ожидания транспорта, расстояние в пути, долю пассажиров, которым за одну поездку потребовалась хотя бы одна пересадка, время, потраченное на ожидание в пробке, стоимость проездного билета в процентах от средней зарплаты и среднее стояние в пробках в году.
Согласно исследованию, первое место заняла Ницца, жители которой в среднем проводят в пробках всего 22 часа в году, дорога до работы и обратно занимает 40 минут, ожидание транспорта — 13 минут, а месячный проездной обходится всего в 1,25% от всей зарплаты. На второй строчке — эквадорский Куэнка с показателями 18 — 51 — 11 — 2,27%, а замыкает тройку испанский Бильбао (15 — 35 — 7 — 2,62%). Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.
Всего было рассмотрено 74 мегаполиса в 16 странах. В этом списке Москва лишь на 74-м месте. Ее жители в среднем на дорогу туда и обратно тратят 67 минут, месячный проездной им обходится в 3,29% от зарплаты, ждать общественного транспорта на остановке приходится 11 минут, и 69% вынуждены добираться до работы хотя бы с одной пересадкой.
В Санкт-Петербурге дела обстоят еще хуже — этот город занял 59-е место. Дорога до работы — 69 минут, ожидание транспорта — 11 минут, стоимость проездного — 6,68% от зарплаты, а доля тех, кто ездит с пересадками, составляет 70%.
Но наши города отнюдь не в конце списка. Аутсайдером является Рио-де-Жанейро, чьи жители на дорогу до работы и обратно в среднем тратят 95 минут, ждут транспорта на остановке 19 минут, 62% добираются с пересадками, а проездной на месяц обходится им в 9,4% от зарплаты, что приблизительно составляет около 55 долларов США.
Стоит отметить, что сразу несколько бразильских городов (Куритиба, Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) находятся в конце списка, что отражает несовершенство транспортной инфраструктуры в стране. Напротив, из семи французских городов, попавших в рейтинг, четыре (Тулуза, Лион, Страсбург и Марсель) вошли в первую десятку.
Самые дорогие проездные билеты в бразильских городах Байшада-Сантиста (10,56% от зарплаты) и Куритиба (10,16%). А больше всего времени на дорогу приходится тратить жителям бразильских, турецких и колумбийских мегаполисов. Хотя затесался в этот список и канадский Торонто.
Топ-10 городов с самым удобным общественным транспортом
|
Страна
|
Город
|
Время в пути (мин.)
|
Время ожидания
(мин.)
|
Расстояние до работы
(в км)
|
Доля пассажиров, добирающихся хотя бы с 1 пересадкой (%)
|
Стоимость проездного в % от зарплаты
|
Время в пробках (за год, часы)
|
1. Франция
|
Ницца
|
40
|
13
|
6,20
|
48
|
1,25
|
22
|
2. Эквадор
|
Куэнка
|
51
|
11
|
3,80
|
51
|
2,27
|
18
|
3. Испания
|
Бильбао
|
35
|
7
|
6,90
|
32
|
2, 62
|
15
|
4. Франция
|
Тулуза
|
44
|
9
|
6,60
|
64
|
2,25
|
25
|
5. Италия
|
Катания
|
56
|
23
|
4,70
|
46
|
1,97
|
15
|
6. Италия
|
Бари
|
57
|
18
|
4,20
|
31
|
2,32
|
15
|
7. Франция
|
Лион
|
51
|
11
|
4,70
|
72
|
1,97
|
31
|
8. Италия
|
Болонья
|
53
|
12
|
5,40
|
42
|
2,44
|
20
|
9. Франция
|
Страсбург
|
52
|
9
|
3,90
|
60
|
2,52
|
24
|
10. Велико-британия
|
Лестер
|
52
|
12
|
6,20
|
32
|
2,87
|
23
- Столичные власти обычно недовольны подобными рейтингами. Так, они раскритиковали балльную систему оценки загруженности дорог, которой пользуется Яндекс.
- Ранее в Москве не согласились с оценкой британской компании Gocompare, которая назвала российскую столицу самым пробочным городом в Европе.
Фото: Depositphotos
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