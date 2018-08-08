Города мира с самым удобным общественным транспортом. Москва в топ-10 не вошла!

Первую строчку рейтинга заняла Ницца, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, на последнем — Рио-де-Жанейро.

Рейтинг городов по удобству общественного транспорта составила консалтинговая компания Expert Market. Аналитики учитывали среднее время поездки до работы на общественном транспорте, время ожидания транспорта, расстояние в пути, долю пассажиров, которым за одну поездку потребовалась хотя бы одна пересадка, время, потраченное на ожидание в пробке, стоимость проездного билета в процентах от средней зарплаты и среднее стояние в пробках в году.

Согласно исследованию, первое место заняла Ницца, жители которой в среднем проводят в пробках всего 22 часа в году, дорога до работы и обратно занимает 40 минут, ожидание транспорта — 13 минут, а месячный проездной обходится всего в 1,25% от всей зарплаты. На второй строчке — эквадорский Куэнка с показателями 18 — 51 — 11 — 2,27%, а замыкает тройку испанский Бильбао (15 — 35 — 7 — 2,62%). Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Всего было рассмотрено 74 мегаполиса в 16 странах. В этом списке Москва лишь на 74-м месте. Ее жители в среднем на дорогу туда и обратно тратят 67 минут, месячный проездной им обходится в 3,29% от зарплаты, ждать общественного транспорта на остановке приходится 11 минут, и 69% вынуждены добираться до работы хотя бы с одной пересадкой.

В Санкт-Петербурге дела обстоят еще хуже — этот город занял 59-е место. Дорога до работы — 69 минут, ожидание транспорта — 11 минут, стоимость проездного — 6,68% от зарплаты, а доля тех, кто ездит с пересадками, составляет 70%.

Но наши города отнюдь не в конце списка. Аутсайдером является Рио-де-Жанейро, чьи жители на дорогу до работы и обратно в среднем тратят 95 минут, ждут транспорта на остановке 19 минут, 62% добираются с пересадками, а проездной на месяц обходится им в 9,4% от зарплаты, что приблизительно составляет около 55 долларов США.

Стоит отметить, что сразу несколько бразильских городов (Куритиба, Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) находятся в конце списка, что отражает несовершенство транспортной инфраструктуры в стране. Напротив, из семи французских городов, попавших в рейтинг, четыре (Тулуза, Лион, Страсбург и Марсель) вошли в первую десятку.

Самые дорогие проездные билеты в бразильских городах Байшада-Сантиста (10,56% от зарплаты) и Куритиба (10,16%). А больше всего времени на дорогу приходится тратить жителям бразильских, турецких и колумбийских мегаполисов. Хотя затесался в этот список и канадский Торонто.

Топ-10 городов с самым удобным общественным транспортом

Страна Город Время в пути (мин.) Время ожидания (мин.) Расстояние до работы (в км) Доля пассажиров, добирающихся хотя бы с 1 пересадкой (%) Стоимость проездного в % от зарплаты Время в пробках (за год, часы) 1. Франция Ницца 40 13 6,20 48 1,25 22 2. Эквадор Куэнка 51 11 3,80 51 2,27 18 3. Испания Бильбао 35 7 6,90 32 2, 62 15 4. Франция Тулуза 44 9 6,60 64 2,25 25 5. Италия Катания 56 23 4,70 46 1,97 15 6. Италия Бари 57 18 4,20 31 2,32 15 7. Франция Лион 51 11 4,70 72 1,97 31 8. Италия Болонья 53 12 5,40 42 2,44 20 9. Франция Страсбург 52 9 3,90 60 2,52 24 10. Велико-британия Лестер 52 12 6,20 32 2,87 23

Столичные власти обычно недовольны подобными рейтингами. Так, они раскритиковали балльную систему оценки загруженности дорог, которой пользуется Яндекс.

Ранее в Москве не согласились с оценкой британской компании Gocompare, которая назвала российскую столицу самым пробочным городом в Европе.



Фото: Depositphotos