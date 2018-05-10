Власти Москвы раскритиковали Яндекс. Пробки неправильно считают!

В правительстве столицы России считают не соответствующей действительности балльную систему оценок загруженности дорог.

Обычно балльными оценками загруженности дорог, которые выставляет Яндекс, недовольны водители: они считают, что компания занижает уровень пробок, и, например, в столице давно уже царят 10-балльные пробки, хотя в этом году в Москве Яндекс выставил такую оценку лишь однажды, да и то на несколько минут.

Неожиданно к критике Яндекса присоединился глава столичного Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Правда, он считает, что оценки компании не имеют ничего общего со средней скоростью транспортного потока. По его словам, в 2007 году 7 баллов соответствовали средней скорости в 20 км/ч, а сегодня — уже 22–23 км/ч.

«Когда мы говорим про баллы, это оценка Яндекса, это не мои какие-то попытки вычисления», — заявил Ликсутов в интервью телеканалу РБК. По его словам, средняя скорость движения — показатель куда более понятный для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, чем «какие-то баллы, которые чему-то соответствуют».

При этом чиновник отметил, что искать компромисс с Яндексом бесполезно. В самой компании отказались комментировать слова чиновника.

Ранее в Москве не согласились с оценкой британской компании Gocompare, которая назвала российскую столицу самым пробочным городом в Европе.

А в рейтинге компании INRIX Москва оказалась на втором месте в мире среди городов, где водители больше всего времени проводят в пробках.

Фото: Артем Картаев/ТАСС