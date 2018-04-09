Жители российской столицы теряют в пробках 91 час в году, подсчитали аналитики. Для сравнения: на втором месте Лондон (73 часа) и Париж (65 часов), то есть Москва лидирует с явным отрывом.
Причем одной Москвой Россия не отделалась: в рейтинге также оказались Краснодар (5-е место; 56 часов), Санкт-Петербург (7-е место; 53 часа), Сочи (8-е место; 49 часов) и Нижний Новгород (10-е место; 47 часов). Но наша страна не лидер по количеству городов в рейтинге: на первом месте Германия, в семи городах которой водители постоянно страдают в пробках.
Столичные власти, которые любят хвалиться рейтингами, в которых Москва потеряла лидирующую позицию, тут же выступили с критикой Gocompare. По их мнению компания объединила Москву и Московскую область, а власти российской столицы не могут отвечать за то, что творится в 150 километрах от центра города.
Топ-25 городов с самыми большим пробками*:
|
Место
|
Город
|
Часов в пробках в год
|
1.
|
Москва
|
91
|
2.
|
Лондон
|
73
|
3.
|
Париж
|
65
|
4.
|
Стамбул
|
59
|
5.
|
Краснодар
|
56
|
6.
|
Цюрих
|
54
|
7.
|
Санкт-Петербург
|
53
|
8.
|
Сочи
|
49
|
9.
|
Мюнхен
|
49
|
10.
|
Нижний Новгород
|
47
|
11.
|
Осло
|
47
|
12.
|
Кельн
|
46
|
13.
|
Штутгарт
|
46
|
14.
|
Брюссель
|
41
|
15.
|
Гамбург
|
41
|
16.
|
Берлин
|
40
|
17.
|
Мадрид
|
40
|
18.
|
Манчестер
|
39
|
19.
|
Франкфурт
|
39
|
20.
|
Вена
|
39
|
21.
|
Лозанна
|
36
|
22.
|
Рурштадт
|
36
|
23.
|
Ганновер
|
36
|
24.
|
Рим
|
35
|
25.
|
Стокгольм
|
35
* По версии Gocompare
Несмотря на то, что даже Яндекс, переставший выставлять в Москве 10-бальные пробки, признает, что за последние пять лет скорость движения в городе снизилась, а пробки, особенно в центре, выросли, столичные власти продолжают утверждать, что город после всех их усилий (расширения тротуаров, сужения полос, организации выделенок) стал ехать быстрее. Правда, почему-то отказываются опубликовать методику своих расчетов.
- В феврале компания INRIX опубликовала топ-10 городов мира по загруженности дорог. В нем Москва находится на втором месте. Причем в INRIX подсчитали, что в российской столицы водители теряют 91 час в год в пробках.
- В Москве с пробками борются разными способами, например, вводя все новые и новые платные парковки и повышая их тарифы. Очередное повышение состоится уже в этом году. В тех местах, где существует дефицит парковочных мест и люди подолгу не могут припарковаться, есть смысл повысить почасовую плату, сказал мэр столицы Сергей Собянин.
- В крохотном Сингапуре отчаялись победить пробки и решили проблему кардинально —запретили до 2020 года регистрировать новые автомобили. То есть и купить их теперь стало невозможно.
Фото: Артем Каратаев/ТАСС
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