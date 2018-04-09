Британская компания Gocompare опубликовала топ-25 европейских городов с самыми загруженными улицами. Москва оказалась в безусловных лидерах.

Жители российской столицы теряют в пробках 91 час в году, подсчитали аналитики. Для сравнения: на втором месте Лондон (73 часа) и Париж (65 часов), то есть Москва лидирует с явным отрывом.

Причем одной Москвой Россия не отделалась: в рейтинге также оказались Краснодар (5-е место; 56 часов), Санкт-Петербург (7-е место; 53 часа), Сочи (8-е место; 49 часов) и Нижний Новгород (10-е место; 47 часов). Но наша страна не лидер по количеству городов в рейтинге: на первом месте Германия, в семи городах которой водители постоянно страдают в пробках.

Столичные власти, которые любят хвалиться рейтингами, в которых Москва потеряла лидирующую позицию, тут же выступили с критикой Gocompare. По их мнению компания объединила Москву и Московскую область, а власти российской столицы не могут отвечать за то, что творится в 150 километрах от центра города.

Топ-25 городов с самыми большим пробками*:

Место Город Часов в пробках в год 1. Москва 91 2. Лондон 73 3. Париж 65 4. Стамбул 59 5. Краснодар 56 6. Цюрих 54 7. Санкт-Петербург 53 8. Сочи 49 9. Мюнхен 49 10. Нижний Новгород 47 11. Осло 47 12. Кельн 46 13. Штутгарт 46 14. Брюссель 41 15. Гамбург 41 16. Берлин 40 17. Мадрид 40 18. Манчестер 39 19. Франкфурт 39 20. Вена 39 21. Лозанна 36 22. Рурштадт 36 23. Ганновер 36 24. Рим 35 25. Стокгольм 35

* По версии Gocompare

Несмотря на то, что даже Яндекс, переставший выставлять в Москве 10-бальные пробки, признает, что за последние пять лет скорость движения в городе снизилась, а пробки, особенно в центре, выросли, столичные власти продолжают утверждать, что город после всех их усилий (расширения тротуаров, сужения полос, организации выделенок) стал ехать быстрее. Правда, почему-то отказываются опубликовать методику своих расчетов.

В феврале компания INRIX опубликовала топ-10 городов мира по загруженности дорог. В нем Москва находится на втором месте. Причем в INRIX подсчитали, что в российской столицы водители теряют 91 час в год в пробках.

В Москве с пробками борются разными способами, например, вводя все новые и новые платные парковки и повышая их тарифы. Очередное повышение состоится уже в этом году. В тех местах, где существует дефицит парковочных мест и люди подолгу не могут припарковаться, есть смысл повысить почасовую плату, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В крохотном Сингапуре отчаялись победить пробки и решили проблему кардинально —запретили до 2020 года регистрировать новые автомобили. То есть и купить их теперь стало невозможно.

Фото: Артем Каратаев/ТАСС