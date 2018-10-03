Проведено исследование рынка автомобилей с правым рулем в регионах России. Выяснилось, что их доля среди машин с пробегом составляет 11,5%.

За восемь месяцев нынешнего года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает агентство «Автостат».

Из-за географического соседства с Японией больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так, в Приморском крае за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворулек», почти 15% от общероссийского объема. В Иркутской области реализовано 8,4% таких машин, в Хабаровском крае и Новосибирской области — по 8%, в Красноярском крае — 7%.

Вторичный рынок Приморья на 86% состоит из «праворулек». Совсем немного отстает Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае.

Но отнюдь не везде праворульные автомобили пользуются повышенным спросом. Так, в 31 регионе доля рынка легковых машин с правым рулем недотягивает и до 1%. Совсем непопулярны автомобили с правым рулем в Чечне — 0,14% рынка, Ингушетии — 028% рынка, Архангельской области — 0,33%, Дагестане — 0,40% и Карачаево-Черкесии — 0,41%.

Топ-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей

№ Регион Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт. В т.ч. с правым рулем, шт. Доля рынка с правым рулем, % 1 Приморский край 69 320 59 560 85,92 2 Еврейская автономная область 3830 3260 85,12 3 Амурская область 22 370 18 310 81,85 4 Сахалинская область 16 940 13 860 81,82 5 Хабаровский край 40 240 32 430 80,59 6 Камчатский край 10 960 8670 79,11 7 Республика Саха (Якутия) 26 400 19 220 72,80 8 Магаданская область 4270 3010 70,49 9 Забайкальский край 26 410 17 240 65,28 10 Республика Бурятия 20 940 12 860 61,41 ВСЕГО по России 3 502 250 401 600 11,47

Топ-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей



№ Регион Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт. В т.ч. с правым рулем, шт. Доля рынка с правым рулем, % 1 Чеченская республика 28 250 40 0,14 2 Республика Ингушетия 10 540 30 0,28 3 Архангельская область 24 300 80 0,33 4 Республика Дагестан 60 680 240 0,40 5 Карачаево-Черкесская республика 12 220 50 0,41 6 Вологодская область 29 990 130 0,43 7 Мурманская область 19 550 90 0,46 8 Псковская область 17 160 80 0,47 9 Новгородская область 15 700 80 0,51 10 Республика Карелия 17 660 90 0,51 ВСЕГО по России 3 502 250 401 600 11,47

Какие автомобили с пробегом активнее всего покупают и какой ценовой сегмент в этом случае популярнее? Это стало темой очередного исследования.

Также составлен рейтинг полноразмерных внедорожников и кроссоверов по стоимости владения.

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