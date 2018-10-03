В регионах посчитали «праворульки»: больше всего их в ДФО и Сибири, меньше всего — в Чечне

Проведено исследование рынка автомобилей с правым рулем в регионах России. Выяснилось, что их доля среди машин с пробегом составляет 11,5%.

За восемь месяцев нынешнего года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает агентство «Автостат».

Из-за географического соседства с Японией больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так, в Приморском крае за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворулек», почти 15% от общероссийского объема. В Иркутской области реализовано 8,4% таких машин, в Хабаровском крае и Новосибирской области — по 8%, в Красноярском крае — 7%.

Вторичный рынок Приморья на 86% состоит из «праворулек». Совсем немного отстает Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае.

Но отнюдь не везде праворульные автомобили пользуются повышенным спросом. Так, в 31 регионе доля рынка легковых машин с правым рулем недотягивает и до 1%. Совсем непопулярны автомобили с правым рулем в Чечне — 0,14% рынка, Ингушетии — 028% рынка, Архангельской области — 0,33%, Дагестане — 0,40% и Карачаево-Черкесии — 0,41%.

Топ-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей

Регион

Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.

В т.ч. с правым рулем, шт.

Доля рынка с правым рулем, %

1

Приморский край

69 320

59 560

85,92

2

Еврейская автономная область

3830

3260

85,12

3

Амурская область

22 370

18 310

81,85

4

Сахалинская область

16 940

13 860

81,82

5

Хабаровский край

40 240

32 430

80,59

6

Камчатский край

10 960

8670

79,11

7

Республика Саха (Якутия)

26 400

19 220

72,80

8

Магаданская область

4270

3010

70,49

9

Забайкальский край

26 410

17 240

65,28

10

Республика Бурятия

20 940

12 860

61,41

ВСЕГО по России

3 502 250

401 600

11,47

Топ-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей

Регион

Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.

В т.ч. с правым рулем, шт.

Доля рынка с правым рулем, %

1

Чеченская республика

28 250

40

0,14

2

Республика Ингушетия

10 540

30

0,28

3

Архангельская область

24 300

80

0,33

4

Республика Дагестан

60 680

240

0,40

5

Карачаево-Черкесская республика

12 220

50

0,41

6

Вологодская область

29 990

130

0,43

7

Мурманская область

19 550

90

0,46

8

Псковская область

17 160

80

0,47

9

Новгородская область

15 700

80

0,51

10

Республика Карелия

17 660

90

0,51

ВСЕГО по России

3 502 250

401 600

11,47

Фото: Depositphotos

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