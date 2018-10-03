За восемь месяцев нынешнего года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает агентство «Автостат».
Из-за географического соседства с Японией больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так, в Приморском крае за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворулек», почти 15% от общероссийского объема. В Иркутской области реализовано 8,4% таких машин, в Хабаровском крае и Новосибирской области — по 8%, в Красноярском крае — 7%.
Вторичный рынок Приморья на 86% состоит из «праворулек». Совсем немного отстает Еврейская АО с показателем 85%. Также более 80% рынка занимают такие автомобили в Амурской и Сахалинской областях и Хабаровской крае.
Но отнюдь не везде праворульные автомобили пользуются повышенным спросом. Так, в 31 регионе доля рынка легковых машин с правым рулем недотягивает и до 1%. Совсем непопулярны автомобили с правым рулем в Чечне — 0,14% рынка, Ингушетии — 028% рынка, Архангельской области — 0,33%, Дагестане — 0,40% и Карачаево-Черкесии — 0,41%.
Топ-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей
|
№
|
Регион
|
Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.
|
В т.ч. с правым рулем, шт.
|
Доля рынка с правым рулем, %
|
1
|
Приморский край
|
69 320
|
59 560
|
85,92
|
2
|
Еврейская автономная область
|
3830
|
3260
|
85,12
|
3
|
Амурская область
|
22 370
|
18 310
|
81,85
|
4
|
Сахалинская область
|
16 940
|
13 860
|
81,82
|
5
|
Хабаровский край
|
40 240
|
32 430
|
80,59
|
6
|
Камчатский край
|
10 960
|
8670
|
79,11
|
7
|
Республика Саха (Якутия)
|
26 400
|
19 220
|
72,80
|
8
|
Магаданская область
|
4270
|
3010
|
70,49
|
9
|
Забайкальский край
|
26 410
|
17 240
|
65,28
|
10
|
Республика Бурятия
|
20 940
|
12 860
|
61,41
|
|
ВСЕГО по России
|
3 502 250
|
401 600
|
11,47
Топ-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей рынка праворульных автомобилей
|
№
|
Регион
|
Рынок легковых автомобилей с пробегом, шт.
|
В т.ч. с правым рулем, шт.
|
Доля рынка с правым рулем, %
|
1
|
Чеченская республика
|
28 250
|
40
|
0,14
|
2
|
Республика Ингушетия
|
10 540
|
30
|
0,28
|
3
|
Архангельская область
|
24 300
|
80
|
0,33
|
4
|
Республика Дагестан
|
60 680
|
240
|
0,40
|
5
|
Карачаево-Черкесская республика
|
12 220
|
50
|
0,41
|
6
|
Вологодская область
|
29 990
|
130
|
0,43
|
7
|
Мурманская область
|
19 550
|
90
|
0,46
|
8
|
Псковская область
|
17 160
|
80
|
0,47
|
9
|
Новгородская область
|
15 700
|
80
|
0,51
|
10
|
Республика Карелия
|
17 660
|
90
|
0,51
|
|
ВСЕГО по России
|
3 502 250
|
401 600
|
11,47
- Какие автомобили с пробегом активнее всего покупают и какой ценовой сегмент в этом случае популярнее? Это стало темой очередного исследования.
- Также составлен рейтинг полноразмерных внедорожников и кроссоверов по стоимости владения.
Фото: Depositphotos
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