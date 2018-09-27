Что выгоднее: Ford Explorer или Kia Sorento Prime? Исследование

Специалисты сравнили стоимость владения семиместных автомобилей в средней ценовой категории сегмента SUV D — полноразмерных кроссоверов и внедорожников. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат», ориентируясь на цены в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Выбрали полноразмерные автомобили SUV D с семиместным салоном стоимостью от 2,4 до 4,2 млн рублей. Все эти машины продаются на российском рынке. В исследование включено 6 моделей в 9 различных модификациях с дизельным и бензиновым типом двигателей: Ford Explorer, Kia Sorento Prime, Kia Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado. Комплектации автомобилей выбирали с условием минимальной разницы в цене.
Стоимость владения определялась с учетом затрат на содержание машин в течение трех лет и пробеге 100 тыс. км. Это рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (каско+ОСАГО), расходы на топливо и на проведение плановых ТО у официальных дилеров. В результате составили два рейтинга для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.
В группе бензиновых лидирует Ford Explorer с двигателем 3,5 л, мощностью 249 л.с. Выиграла комплектация XLT: стоимость владения автомобиля в этой версии составила 1,58 млн рублей; за ним следует Kia Sorento Prime 3.5 в комплектации Prestige — затраты на такой автомобиль составили 1,62 млн рублей. На третьем месте Hyundai Grand Santa Fe 3.0, в версии Style, за три года владелец такой машины потратит в среднем 2,02 млн рублей.
Внедорожники Toyota оказались менее выгодными во владении, так как у них дороже каско (слишком уж их любят угонщики!) и обслуживание- в силу того, что межсервисный интервал у них 10 тыс. км, а не 15 тыс. км, как у всех остальных.
Среди автомобилей с дизельным мотором победил Kia Sorento Prime 2.2 в комплектации Prestige — 1,46 млн рублей стоит владение таким SUV; на втором месте Kia Mohave 3.0 в комплектации Comfort — 1,6 млн рублей. Замыкает ведущую тройку Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi (Family), затраты на содержание которого составили 1,65 млн рублей.
В сводном рейтинге бензиновых и дизельных модификаций победил дизельный Kia Sorento Prime с низкими затратами по всем пунктам исследования. Бензиновый Ford Explorer, несмотря на не самую низкую рекомендованную цену — 2 719 000 рублей, оказался на втором месте, потому что эта модель имеет высокую остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации и 100 тыс. км пробега и обслуживание у официальных дилеров такого автомобиля обходится клиентам дешевле всего.
Подводя итоги, отметим, что за 3 года содержание этих внедорожников обойдется в сумму от 1,46 до 2,93 млн рублей.
- Среди кроссоверов и внедорожников больше всего в нашей стране покупают Лады 4х4, Нивы и Тойоты РАВ4.
- Автомобилей каких марок больше всего в России? На первом месте, понятно, Лада, а кто еще вошел в топ-10? Об этом в нашем материале.
Расходы на содержание исследуемых моделей с бензиновым двигателем
|
Марка
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип двигателя/
объём, см3/
мощность, л.с.
|
Расходы в месяц
(руб.)
|
Стоимость километра пробега
(руб.)
|
Совокупная стоимость владения (руб.)
|
Ford
|
Explorer
|
3.5 V6 Ti VCT XLT
|
Бензин/
3496 см3/
249 л.с.
|
43890
|
15,8
|
1 580 036
|
KIA
|
Sorento Prime
|
3.5 Prestige
|
Бензин/
3470 см3/
249 л.с.
|
44909
|
16,2
|
1 616 729
|
Hyundai
|
Grand Santa Fe
|
3.0 Style
|
Бензин/
2999 см3/
249 л.с.
|
56207
|
20,2
|
2 023 459
|
Toyota
|
Highlander
|
3.5 Elegance
|
Бензин/
3456 см3/
249 л.с.
|
59497
|
21,4
|
2 141 898
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
4.0 V6 Luxe Safety
|
Бензин/
3956 см3/
249 л.с.
|
81311
|
29,3
|
2 927 184
Расходы на содержание исследуемых моделей с дизельным двигателем
|
Марка
|
Модель
|
Комплектация
|
Тип двигателя/
объём, см3/
мощность, л.с.
|
Расходы в месяц
(руб.)
|
Стоимость километра пробега
(руб.)
|
Совокупная стоимость владения (руб.)
|
KIA
|
Sorento Prime
|
2.2 CRDi Prestige
|
Дизель/
2199 см3/
200 л.с.
|
40570
|
14,6
|
1 460 509
|
KIA
|
Mohave
|
3.0 Comfort
|
Дизель/
2959 см3/
250 л.с.
|
44540
|
16,0
|
1 603 449
|
Hyundai
|
Grand Santa Fe
|
2.2 CRDi Family
|
Дизель/
2199 см3/
200 л.с.
|
45971
|
16,5
|
1 654 954
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
2.8D Luxe Safety
|
Дизель/
2755 см3/
177 л.с.
|
79010
|
28,4
|
2 844 359
Фото: Depositphotos
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