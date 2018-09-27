Что выгоднее: Ford Explorer или Kia Sorento Prime? Исследование

В рейтинге полноразмерных внедорожников и кроссоверов по стоимости владения учитывались ежемесячные расходы на содержание моделей как с бензиновым, так и с дизельным мотором.

Специалисты сравнили стоимость владения семиместных автомобилей в средней ценовой категории сегмента SUV D — полноразмерных кроссоверов и внедорожников. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат», ориентируясь на цены в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Выбрали полноразмерные автомобили SUV D с семиместным салоном стоимостью от 2,4 до 4,2 млн рублей. Все эти машины продаются на российском рынке. В исследование включено 6 моделей в 9 различных модификациях с дизельным и бензиновым типом двигателей: Ford Explorer, Kia Sorento Prime, Kia Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado. Комплектации автомобилей выбирали с условием минимальной разницы в цене.

Стоимость владения определялась с учетом затрат на содержание машин в течение трех лет и пробеге 100 тыс. км. Это рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (каско+ОСАГО), расходы на топливо и на проведение плановых ТО у официальных дилеров. В результате составили два рейтинга для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

В группе бензиновых лидирует Ford Explorer с двигателем 3,5 л, мощностью 249 л.с. Выиграла комплектация XLT: стоимость владения автомобиля в этой версии составила 1,58 млн рублей; за ним следует Kia Sorento Prime 3.5 в комплектации Prestige — затраты на такой автомобиль составили 1,62 млн рублей. На третьем месте Hyundai Grand Santa Fe 3.0, в версии Style, за три года владелец такой машины потратит в среднем 2,02 млн рублей.

Внедорожники Toyota оказались менее выгодными во владении, так как у них дороже каско (слишком уж их любят угонщики!) и обслуживание- в силу того, что межсервисный интервал у них 10 тыс. км, а не 15 тыс. км, как у всех остальных.

Среди автомобилей с дизельным мотором победил Kia Sorento Prime 2.2 в комплектации Prestige — 1,46 млн рублей стоит владение таким SUV; на втором месте Kia Mohave 3.0 в комплектации Comfort — 1,6 млн рублей. Замыкает ведущую тройку Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi (Family), затраты на содержание которого составили 1,65 млн рублей.

В сводном рейтинге бензиновых и дизельных модификаций победил дизельный Kia Sorento Prime с низкими затратами по всем пунктам исследования. Бензиновый Ford Explorer, несмотря на не самую низкую рекомендованную цену — 2 719 000 рублей, оказался на втором месте, потому что эта модель имеет высокую остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации и 100 тыс. км пробега и обслуживание у официальных дилеров такого автомобиля обходится клиентам дешевле всего.

Подводя итоги, отметим, что за 3 года содержание этих внедорожников обойдется в сумму от 1,46 до 2,93 млн рублей.

Расходы на содержание исследуемых моделей с бензиновым двигателем

Марка

Модель

Комплектация

Тип двигателя/

объём, см3/

мощность, л.с.

Расходы в месяц

(руб.)

Стоимость километра пробега

(руб.)

Совокупная стоимость владения (руб.)

Ford

Explorer

3.5 V6 Ti VCT XLT

Бензин/

3496 см3/

249 л.с.

43890

15,8

1 580 036

KIA

Sorento Prime

3.5 Prestige

Бензин/

3470 см3/

249 л.с.

44909

16,2

1 616 729

Hyundai

Grand Santa Fe

3.0 Style

Бензин/

2999 см3/

249 л.с.

56207

20,2

2 023 459

Toyota

Highlander

3.5 Elegance

Бензин/

3456 см3/

249 л.с.

59497

21,4

2 141 898

Toyota

Land Cruiser Prado

4.0 V6 Luxe Safety

Бензин/

3956 см3/

249 л.с.

81311

29,3

2 927 184

Расходы на содержание исследуемых моделей с дизельным двигателем

Марка

Модель

Комплектация

Тип двигателя/

объём, см3/

мощность, л.с.

Расходы в месяц

(руб.)

Стоимость километра пробега

(руб.)

Совокупная стоимость владения (руб.)

KIA

Sorento Prime

2.2 CRDi Prestige

Дизель/

2199 см3/

200 л.с.

40570

14,6

1 460 509

KIA

Mohave

3.0 Comfort

Дизель/

2959 см3/

250 л.с.

44540

16,0

1 603 449

Hyundai

Grand Santa Fe

2.2 CRDi Family

Дизель/

2199 см3/

200 л.с.

45971

16,5

1 654 954

Toyota

Land Cruiser Prado

2.8D Luxe Safety

Дизель/

2755 см3/

177 л.с.

79010

28,4

2 844 359

Фото: Depositphotos

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