Что выгоднее: Ford Explorer или Kia Sorento Prime? Исследование

В рейтинге полноразмерных внедорожников и кроссоверов по стоимости владения учитывались ежемесячные расходы на содержание моделей как с бензиновым, так и с дизельным мотором.

Специалисты сравнили стоимость владения семиместных автомобилей в средней ценовой категории сегмента SUV D — полноразмерных кроссоверов и внедорожников. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат», ориентируясь на цены в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Выбрали полноразмерные автомобили SUV D с семиместным салоном стоимостью от 2,4 до 4,2 млн рублей. Все эти машины продаются на российском рынке. В исследование включено 6 моделей в 9 различных модификациях с дизельным и бензиновым типом двигателей: Ford Explorer, Kia Sorento Prime, Kia Mohave, Hyundai Grand Santa Fe, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado. Комплектации автомобилей выбирали с условием минимальной разницы в цене.

Стоимость владения определялась с учетом затрат на содержание машин в течение трех лет и пробеге 100 тыс. км. Это рекомендованные розничные цены автомобилей, остаточная стоимость, расходы на страхование (каско+ОСАГО), расходы на топливо и на проведение плановых ТО у официальных дилеров. В результате составили два рейтинга для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

В группе бензиновых лидирует Ford Explorer с двигателем 3,5 л, мощностью 249 л.с. Выиграла комплектация XLT: стоимость владения автомобиля в этой версии составила 1,58 млн рублей; за ним следует Kia Sorento Prime 3.5 в комплектации Prestige — затраты на такой автомобиль составили 1,62 млн рублей. На третьем месте Hyundai Grand Santa Fe 3.0, в версии Style, за три года владелец такой машины потратит в среднем 2,02 млн рублей.

Внедорожники Toyota оказались менее выгодными во владении, так как у них дороже каско (слишком уж их любят угонщики!) и обслуживание- в силу того, что межсервисный интервал у них 10 тыс. км, а не 15 тыс. км, как у всех остальных.

Среди автомобилей с дизельным мотором победил Kia Sorento Prime 2.2 в комплектации Prestige — 1,46 млн рублей стоит владение таким SUV; на втором месте Kia Mohave 3.0 в комплектации Comfort — 1,6 млн рублей. Замыкает ведущую тройку Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi (Family), затраты на содержание которого составили 1,65 млн рублей.

В сводном рейтинге бензиновых и дизельных модификаций победил дизельный Kia Sorento Prime с низкими затратами по всем пунктам исследования. Бензиновый Ford Explorer, несмотря на не самую низкую рекомендованную цену — 2 719 000 рублей, оказался на втором месте, потому что эта модель имеет высокую остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации и 100 тыс. км пробега и обслуживание у официальных дилеров такого автомобиля обходится клиентам дешевле всего.

Подводя итоги, отметим, что за 3 года содержание этих внедорожников обойдется в сумму от 1,46 до 2,93 млн рублей.

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Расходы на содержание исследуемых моделей с бензиновым двигателем



Марка Модель Комплектация Тип двигателя/ объём, см3/ мощность, л.с. Расходы в месяц (руб.) Стоимость километра пробега (руб.) Совокупная стоимость владения (руб.) Ford Explorer 3.5 V6 Ti VCT XLT Бензин/ 3496 см3/ 249 л.с. 43890 15,8 1 580 036 KIA Sorento Prime 3.5 Prestige Бензин/ 3470 см3/ 249 л.с. 44909 16,2 1 616 729 Hyundai Grand Santa Fe 3.0 Style Бензин/ 2999 см3/ 249 л.с. 56207 20,2 2 023 459 Toyota Highlander 3.5 Elegance Бензин/ 3456 см3/ 249 л.с. 59497 21,4 2 141 898 Toyota Land Cruiser Prado 4.0 V6 Luxe Safety Бензин/ 3956 см3/ 249 л.с. 81311 29,3 2 927 184

Расходы на содержание исследуемых моделей с дизельным двигателем



Марка Модель Комплектация Тип двигателя/ объём, см3/ мощность, л.с. Расходы в месяц (руб.) Стоимость километра пробега (руб.) Совокупная стоимость владения (руб.) KIA Sorento Prime 2.2 CRDi Prestige Дизель/ 2199 см3/ 200 л.с. 40570 14,6 1 460 509 KIA Mohave 3.0 Comfort Дизель/ 2959 см3/ 250 л.с. 44540 16,0 1 603 449 Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi Family Дизель/ 2199 см3/ 200 л.с. 45971 16,5 1 654 954 Toyota Land Cruiser Prado 2.8D Luxe Safety Дизель/ 2755 см3/ 177 л.с. 79010 28,4 2 844 359

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