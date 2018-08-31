Каких автомобилей в России больше всего? Исследование

Определены самые распространенные марки легковых автомобилей в РФ. Понятно, что возглавляет список Lada, ну а кто за ней?



На 1 июля 2018 года в России насчитывалось почти 43 млн легковых машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Из них отечественных автомобилей Lada — 13,88 млн единиц, что составило более 32%. Далее с большим отрывом следует японская Toyota с показателем в 3,82 млн зарегистрированных легковых автомобилей. Эта марка лидирует в России среди иномарок. На третьем месте Nissan, российский автопарк которого составил 2,05 млн штук.

В топовую десятку также вошли Hyundai (1,95 млн шт.), Kia (1,78 млн шт.), Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).

Показатели остальных брендов не превысили отметки в миллион экземпляров.

  • Также недавно «Автостат» рассказал нам о самых популярных подержанных автомобилях в России. Кроме Лады на этом рынке особым спросом пользуются также Тойота и Ниссан.
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Фото: Depositphotos

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