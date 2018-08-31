Каких автомобилей в России больше всего? Исследование

Аурус Сенат — Роллс-Ройс по-русски

Отдать свои кровные 500 рублей (столько стоит 31 августа входной билет на выставку ММАС 2018, в другие дни дороже) многие готовы хотя бы ради того, чтобы увидеть живьем, а может и пощупать своими руками Aurus Senat — он же ЕМП, он же проект «Кортеж». Но не у всех такая возможность есть, поэтому авторы «За рулем» сходили за вас на выставку, изучили Аурус Сенат — и показывают его в деталях.