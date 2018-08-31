Каких автомобилей в России больше всего? Исследование

На 1 июля 2018 года в России насчитывалось почти 43 млн легковых машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Из них отечественных автомобилей Lada — 13,88 млн единиц, что составило более 32%. Далее с большим отрывом следует японская Toyota с показателем в 3,82 млн зарегистрированных легковых автомобилей. Эта марка лидирует в России среди иномарок. На третьем месте Nissan, российский автопарк которого составил 2,05 млн штук.
В топовую десятку также вошли Hyundai (1,95 млн шт.), Kia (1,78 млн шт.), Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).
Показатели остальных брендов не превысили отметки в миллион экземпляров.
- Также недавно «Автостат» рассказал нам о самых популярных подержанных автомобилях в России. Кроме Лады на этом рынке особым спросом пользуются также Тойота и Ниссан.
- Сколько не жалко отдать за подержанный автомобиль? Это стало темой нашего опроса.
- Автомобили каких марок предпочитают мужчины, вы узнаете, пройдя по ссылке.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии