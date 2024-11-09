Неприятная особенность седана российской сборки – как решить проблему
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6
- Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013
- Пробег на момент отчета – 127 500 км
Количество комплектов задних амортизаторов, поставленных на Citroen за 127 тысяч км пробега, приблизилось к десятку.
Передняя подвеска надежна и долговечна: за всё время поменяли пару шаровых опор и стоек стабилизатора. А вот задок Ситроена с кузовом седан перегружен, что особенно проявляется на плохих дорогах и в дальних путешествиях с загруженным багажником.
В общем, в очередной раз начал подтекать левый амортизатор. Это, естественно, сказалось на поведении автомобиля при переезде «лежачих полицейских» и в быстрых поворотах. Очередная пара обошлась в 6400 рублей. Нынче Citroen ведет себя на дороге как молодой.
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