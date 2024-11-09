Неприятная особенность седана российской сборки – как решить проблему

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«За рулем» тестирует Citroen C4 Sedan с 2013 года

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

  • Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013
  • Пробег на момент отчета – 127 500 км
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Количество комплектов задних амортизаторов, поставленных на Citroen за 127 тысяч км пробега, приблизилось к десятку.

Передняя подвеска надежна и долговечна: за всё время поменяли пару шаровых опор и стоек стабилизатора. А вот задок Ситроена с кузовом седан перегружен, что особенно проявляется на плохих дорогах и в дальних путешествиях с загруженным багажником.

В общем, в очередной раз начал подтекать левый амортизатор. Это, естественно, сказалось на поведении автомобиля при переезде «лежачих полицейских» и в быстрых поворотах. Очередная пара обошлась в 6400 рублей. Нынче Citroen ведет себя на дороге как молодой.

Замена пришедших в негодность амортизаторов обошлась в 6400 рублей.
Замена пришедших в негодность амортизаторов обошлась в 6400 рублей.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5072
09.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+37