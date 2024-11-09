Неприятная особенность седана российской сборки – как решить проблему

«За рулем» тестирует Citroen C4 Sedan с 2013 года

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель – ПСМА Рус, Калуга

– ПСМА Рус, Калуга Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013

– с июня 2013 Пробег на момент отчета – 127 500 км

Количество комплектов задних амортизаторов, поставленных на Citroen за 127 тысяч км пробега, приблизилось к десятку.

Передняя подвеска надежна и долговечна: за всё время поменяли пару шаровых опор и стоек стабилизатора. А вот задок Ситроена с кузовом седан перегружен, что особенно проявляется на плохих дорогах и в дальних путешествиях с загруженным багажником.

В общем, в очередной раз начал подтекать левый амортизатор. Это, естественно, сказалось на поведении автомобиля при переезде «лежачих полицейских» и в быстрых поворотах. Очередная пара обошлась в 6400 рублей. Нынче Citroen ведет себя на дороге как молодой.

Замена пришедших в негодность амортизаторов обошлась в 6400 рублей.

Руководства по техобслуживанию различных моделей авто и технические справочники издательства «За рулем» – по этой ссылке.

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