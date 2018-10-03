Автомобили с пробегом: рейтинг лидеров по продажам

Специалисты проанализировали продажи подержанных авто в третьем квартале текущего года и выяснили, какие автомобили были самыми востребованными у россиян.

Продажи подержанных автомобилей в третьем квартале 2018 года проанализировал сервис Юла.Авто, основываясь на внутренней статистике. С июля по сентябрь средняя стоимость автомобиля составила 486 тыс. рублей, что на 11% (47 тыс. рублей) больше, чем во втором квартале текущего года.

65% всех онлайн-продаж на этом сервисе приходится на машины стоимостью до 500 тыс. рублей. Однако в третьем квартале вырос спрос на более дорогие автомобили. Так, продажи машин стоимостью от 500 тыс. до 800 тыс. рублей увеличились на 4,5% (до 21%), а от 800 тыс. до 1,2 млн рублей — на 3% (до 9%).

Так какими же моделями чаще всего интересовались россияне в третьем квартале? Среди тех, кто предпочел отечественное авто, 21% приобрели Ладу Приору (средняя стоимость 238 тыс. рублей), 15,5% — Ладу Самару (146,5 тыс. рублей), 14% — Ладу Калину (216 тыс. рублей), 11% — Ладу Гранту (313 тыс. рублей) и еще 9% — ВАЗ-2110.

Из иномарок россияне активнее всего покупали Ford Focus (4,3% доля среди иномарок; средняя цена — 377 тыс. рублей), на втором месте Opel Astra (2,5%; 294 тыс. рублей), далее: Hyundai Solaris (2,4%; 510 тыс. рублей), Kia Rio (2,3%; 515 тыс. рублей) и Skoda Octavia (1,6%; 516 тыс. рублей). Последняя опередила Mitsubishi Lancer, который замыкал пятерку лидеров во втором квартале.

Больше всего покупали седаны, их доля в общем «пироге» продаж составила 40,7%, на втором месте хэтчбеки — 20,7%, на третьем — кроссоверы с 15,6%, на четвертом — внедорожники — 8,5%, и замыкают пятерку лидеров универсалы — 5,4%. В этой группе увеличились лишь продажи кроссоверов и внедорожников (относительно второго квартала этого года).

Цветовые предпочтения россиян остались следующими: чаще всего приобретают автомобили черного цвета (23% покупок), ранее лидировал серебристый, сейчас он на втором месте с долей 16,8%. Вошел также в тройку лидеров белый цвет — 16,3% приобретенных автомобилей. Аутсайдерами списка оказались салатовый (0,02%), а также сиреневый и аквамарин — с долей по 0,01%.

Дороже всего стоят машины в Москве (в среднем 635 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (575 тыс. рублей), Самаре (553 тыс. рублей), Казани (516 тыс. рублей) и Сочи (487 тыс. рублей). Дешевле всего можно приобрести машины в Ставрополе (394 тыс. рублей), Саратове (393 тыс. рублей) и Омске (369 тыс. рублей).

Наш автор составил список машин с пробегом, которые можно приобрести за 550 тыс. рублей.

А какие регионы лидируют по продажам подержанных машин? Об этом читайте в нашей публикации.



Фото: Николай Воробьев/Unsplash