Автомобили с пробегом за 550 тысяч рублей: лучшие в классах!

Внедорожник, представительский или просто мощный седан, купе и даже кабриолет — к машинам любого из этих (и не только) сегментов можно присмотреться, располагая обозначенной суммой. Только нужно четко понимать, чего ждать от такой покупки.

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Подавляющее большинство автомобилистов, выбирая машину, руководствуются сугубо рациональными соображениями. Она не должна бить по карману ни самим фактом покупки, ни последующим содержанием, как можно меньше досаждать поломками, быть практичной во всех жизненных ситуациях. При таких вводных рекомендации для человека с бюджетом 550 000 рублей однозначны. Меньше всего хлопот доставит свежая иномарка В-класса. Представители сегмента С окажутся постарше, но еще в очень хорошем состоянии. Даже к полному приводу в лице Chevrolet Niva или Renault Duster можно присмотреться, и шансы на достойный вариант будут весьма неплохими.

Но не всем же быть «среднестатистическими»! Молодежи, да и немалому количеству людей постарше хочется, чтобы машина не только везла из пункта А в пункт Б, но и доставляла при этом удовольствие. За него придется расплачиваться с течением времени — на заправках и в сервисах. Хотя если проезжать не больше 10 000 км в год, то и такая покупка без штанов не оставит. Но купить что-то пооригинальнее и помощнее Соляриса или Фокуса можно за те же полмиллиона с небольшим.

Учтите только при выборе, что во многих случаях речь будет идти о машине с современным турбомотором со всеми вытекающими возрастными проблемами. Это не двигатель-«миллионник» из 80-90-х годов и не простенький надежный атмосферник из арсенала бюджетных моделей.

Малый и средний класс

Самым шустрым и драйверским в обозначенном бюджете будет Mini. Вот только есть нюанс. С 2007 года на «британца» ставили двигатели 1.6 семейства Prince (в тот же период их начал использовать альянс PSA), на излечение врожденных болезней у которых ушли годы. Если уж вам приглянулся культовый хэтч, возможно, стоит обратить внимание на машину подешевле и постарше. Она может оказаться менее проблемной.

Mini Cooper S

Плотные ряды массовых представителей гольф-класса разбавляют редкие заряженные версии. В объявлениях можно наткнуться на Opel Astra H OPC, Mazda 3 MPS, Skoda Octavia A5 RS, Honda Civic Type R VIII. Мощности в 200–260 л.с. им хватает за глаза. Вот только вряд ли предыдущие хозяева приобретали эти машины для «овощной» езды. Значит, диагностика перед покупкой должна быть вдвое тщательнее. Учитывая возраст машин — порядка десяти лет, — болячки у них могут быть абсолютно любые. В первую очередь, конечно, внимание нужно уделить двигателю и кузову.

Honda Civic Type R VIII

Более рациональным выбором в этой категории видится рестайлинговый Ford Mondeo IV или что-то из продукции концерна Volkswagen с турбомоторами 1.8 или 2.0. Ford вооружен «четверками» EcoBoost о 200 или 240 силах, хорошо знаком российским сервисменам, просторен и, если не брать в расчет потенциально проблемный силовой агрегат, надежен. Более рисковый вариант — Opel Insignia в 220-сильном исполнении. Он не так популярен на рынке, как Mondeo, и менее надежен.

Ford Mondeo IV

Немецкий автогигант предлагает широкий выбор моделей. Чешской Октавии из его коллекции для резвой езды хватает 152-сильного мотора 1.8. Для любителей погорячее есть двигатель 2.0 TFSI в 200 сил. Его можно заполучить на стильном Пассате СС или Audi A4 B7. Причем на последней — в сочетании с классическим автоматом и полным приводом quattro. Модель хотя и закончили выпускать в 2007 году, еще можно рекомендовать для покупки. К тому же 550 000 рублей — это верхняя граница цены для представителя «колец». Живой экземпляр можно найти и дешевле.

Audi A4 B7

Бизнес- и представительский класс

Наш условный бюджет, конечно, не совсем подходит для машин выше среднего класса. Однако выбор есть и за эти деньги. Живее прочих окажется Nissan Teana: в подборке встречаются даже машины 2012 года. И если мыслить рационально, «японец» будет оптимальным вариантом. Одноклассница Toyota Camry при прочих равных заметно дороже: сказывается запредельная любовь россиян к ней.

Nissan Teana

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Но будем откровенны: большинству засматривающихся на представительные автомобили хочется пофорсить на настоящем немецком премиуме. Имея 550 тысяч, можно примериться к одной модели трех поколений сразу! Например, отличному (с поправкой на как минимум 20-летний возраст, конечно) Мерседесу S-класса в кузове W140, среднему по состоянию W220 или не растерявшему пафоса W221, но — в предсмертной агонии.

Примерно тот же расклад и с другими представителями «большой тройки» бизнес- и представительского класса. Причем более возрастная машина может оказаться дешевле в содержании за счет моторов «из того времени» и меньшего количества сложных наворотов. Ярким примером может служить BMW. «Семерка» поколения Е38 даст владельцу больше шансов использовать ее как средство передвижения, нежели Е65 со сложным комплексом iDrive и прочими наворотами XXI века.

BMW 7-й серии E38

И, кстати, ухоженная «старушка» будет собирать на дороге куда больше внимания, нежели ходячий труп на поколение-два младше.

Все четыре колеса

Раз уж мы решили быть не как все, кроссовер родом из Японии или Кореи нам не подходит. Смотрим выше! Рассчитывать с нашими деньгами можно на автомобили первой половины 2000-х. Выбор шикарный: BMW X5, Mercedes M-Class, Lexus RX, Range Rover и Range Rover Sport, Volkswagen Touareg, Volvo XC90. И даже Porsche Cayenne для тех, кто все еще верит в сказки из объявлений.

Volkswagen Touareg

BMW X5 E53



Конечно, никакая из машин идеальной не будет. Однако больше шансов на успех будет с Фольксвагеном и Вольво. Первый будет с бензиновым атмосферником V6 или дизельной «пятеркой» 2.5, второй — с отлично себя зарекомендовавшим мотором 2.5 турбо. Среди них немало «американцев». Бояться их не стоит. Они уже столько прожили в России, что их болячки прошлые владельцы либо вылечили, либо свезли машины на разборки. BMW, Mercedes и Land Rover — варианты для сильных духом и очень верящих в свою удачу. Повезти, конечно, может, но все равно неотложных вложений в десятки тысяч рублей не миновать.

Volvo XC90

Для себя любимого

Peugeot 407 Coupe

Volkswagen Eos



Рекомендовать оптимальный вариант купе или кабриолета — дело неблагодарное. Имиджевые машины покупают по любви, рациональным расчетом тут и не пахнет. Самих предложений немного, но зато ассортимент в них — глаза разбегаются. Если поумерить тягу к понтам, станете обладателем еще не отъездивших свое Peugeot 407 Coupe или купе-кабриолета 300-й серии, Kia Cerato Koup, Volkswagen Eos, Mazda MX-5. Даже возраст окажется не слишком пугающим — в пределах десяти лет. Есть тут не так уж мало предложений по экзотической Mazda RX-8 с роторным двигателем. Потенциальные проблемы — его скромный ресурс и необходимость найти знакомых с ним сервисменов.

Mazda RX-8

Mercedes CL



Если же двухдверки «из народа» категорически не устраивают, ищите удачу среди BMW третьей и шестой серий, Лексусов SC, Мерседесов SLK, CLK и даже CL. Только, клюнув на едущий самостоятельно экземпляр, не забудьте прикинуть размер транспортного налога. От того, что заветному «шестисотому» перевалило за 20 лет, обязанность выкладывать за него государству почти 60 тысяч в год не исчезла.

Фото: фирмы-производители