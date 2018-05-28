3 авто С-класса с пробегом, которые дешевле и круче, чем новый Hyundai Solaris

Для примера рассмотрим альтернативы парочке новых соплатформенников — Kia Rio и Hyundai Solaris. Возьмем две самые ходовые модификации, которые есть и у конкурентов из С-класса: атмосферный бензиновый мотор 1.6 в паре с автоматом или механической коробкой передач. Корейские агрегаты и машины в целом являются достаточно надежными и неприхотливыми, недаром они трудятся в таксопарках. Поэтому в качестве альтернативы будут выступать более статусные конкуренты — подберем подержанные автомобили, которые не станут докучать поломками и дорогим обслуживанием.
Седаны Rio/Solaris с мотором 1.6 в средней комплектации с механикой стоят примерно 770 000 рублей, а с автоматом — 810 000 рублей. Посмотрим на несколько альтернативных автомобилей С-класса в возрасте двух-трех лет.
Skoda Octavia
Подержанная Skoda Octavia — один из самых заманчивых вариантов. Модификации с мотором 1.6 в паре с автоматом или механикой почти на 50 000 рублей дешевле новых «корейцев». И это среднерыночная стоимость. Если запастись временем и терпением, то можно найти достойные экземпляры заметно дешевле.
По технической части Octavia с такими агрегатами очень надежна. Обновленный мотор 1.6 с ременным приводом ГРМ уже успел хорошо себя зарекомендовать в таксопарках. Так же достойно ведет себя старая механическая коробка передач и автомат Aisin.
Кстати, один из крупных московских таксопарков в свое время протестировал массу автомобилей С-класса. Skoda Octavia стала безоговорочным лидером по совокупности всех показателей. Чем не ориентир для рядового автовладельца?!
В наш бюджет попадает только дорестайлинговая модель, но даже в таком исполнении Октавия на две головы выше новых «корейцев» из В-класса. За ней образцовая эргономика и общий высокий уровень комфорта, а также богатый набор опций. Добавим сюда огромный запас простора в салоне и большой багажник. По этому набору показателей чешка по-прежнему занимает лидирующие позиции даже в своем С-классе, хотя модель уже довольно возрастная. Тот самый случай, когда за те же деньги получаем гораздо больше автомобиля, пусть и подержанного.
При всех плюсах Octavia также обладает высокой ликвидностью на вторичном рынке. Поэтому потери при последующий продаже будут существенно ниже, чем в случае с новыми «корейцами». Вдобавок, судя по опыту таксопарков, модификации автомобиля с мотором 1.6 довольно дружелюбны по цене содержания и обслуживания.
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta — еще одна достойная альтернатива. По сути, это та же Octavia в другой обертке. Возможно, кому-то ближе именно немецкий экстерьер и интерьер. В остальном это тот же набор удачных агрегатов и комфортный салон. Разница лишь в объеме багажника: в чешский лифтбек можно запихнуть больше вещей, чем в немецкий седан.
Джетта в оговоренном возрасте стоит немного дороже Октавии, зато это уже рестайлинговая модель со всеми плюшками: освеженный интерьер и экстерьер, а также множество исправленных на заводе дореформенных болячек и недоработок.
Ford Focus
Подержанный Ford Focus можно советовать только почитателям механической коробки передач. Увы, но в паре с надежным и проверенным временем мотором 1.6 в качестве альтернативы идет прихотливый и капризный «сухой» робот PowerShift.
Кроме момента с коробкой передач, Focus заметно проигрывает паре Octavia/Jetta в остальных составляющих. Недаром многие таксопарки отказались от него в пользу Шкоды. Но даже при этом подержанный рестайлинговый Focus все равно гораздо интереснее новой пары Rio/Solaris. При сопоставимых затратах на содержание и обслуживание у нас в распоряжении автомобиль полноценного С-класса. Уровень комфорта, материалы отделки салона, продуманная эргономика и плавность хода у «американца» все еще заметно выше, чем у новых «корейцев» из сословия пониже. Вдобавок свежий б/у Focus будет стоить почти на 100 000 рублей дешевле.
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Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск. Однако в нашем случае варианты С-класса с пробегом даже дешевле новых машин из В-категории. Этой разницы хватит, чтобы поручить подбор автомобиля под ключ специализированной фирме с хорошей репутацией. В Москве такая услуга обойдется примерно в 30 000 рублей.
Фото: фирмы-производители
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