Подержанные автомобили: в каких регионах их продается больше всего

Рынок подержанных легковых автомобилей в России за 8 месяцев 2018 года составил 3,5 млн штук, показав рост на 2,2%. 36% от всего объема вторичного рынка приходится на 10 ведущих регионов.

Лидерами вторичного рынка среди субъектов традиционно являются Подмосковье (204,7 тыс. шт.) и Москва (189,6 тыс. штук), которые в сумме занимают долю рынка в 11,2%. Хотя оба региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне растущего рынка. В минусе также Новосибирская и Тюменская области (-0,2% в каждом регионе). Остальные регионы — в плюсе.

В десятку ведущих регионов также вошли Краснодарский край (169,5 тыс. шт.; +1,4%), Санкт-Петербург (124,4 тыс. штук; +0,5%), Свердловская область (107,6 тыс. штук; +6%), Ростовская область (105,4 тыс. штук; +2,5%), Башкортостан (99,8 тыс. шт.; +2,8%), Челябинская область (89,8 тыс. шт.; +1,7%), Татарстан (86,2 тыс. шт.; +0,2%) и Новосибирская область (86,2 тыс. шт.; —0,2%).

Лидером по положительной динамике стал Дагестан — плюс 13,5%. Правда, продажи в регионе невысоки — 60,7 тыс. штук. На втором месте ХМАО-Югра — плюс 8% (48 тыс. штук), далее Свердловская область — плюс 6% (107,6 тыс. штук), Оренбургская область — плюс 5,4% (45 тыс. штук) и Белгородская область — плюс 5% (42,1 тыс. штук).

Больше 25% продаж на вторичном рынке за январь-август нынешнего года пришлось на Ладу, в тройку лидеров вошли также Toyota и Nissan.

Электромобилей в нашей стране насчитывается 2530 штук. Больше всего электрокаров Nissan Leaf.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

№ Регион 8 мес. 2018, тыс. шт. 8 мес. 2017, тыс. шт. Изм., % Доля, % 1 Московская область 204,7 205,8 —0,5 5,8 2 Москва 189,6 194,4 —2,5 5,4 3 Краснодарский край 169,5 167,1 1,4 4,8 4 Санкт-Петербург 124,4 123,8 0,5 3,6 5 Свердловская область 107,6 101,5 6,0 3,1 6 Ростовская область 105,4 102,9 2,5 3,0 7 Республика Башкортостан 99,8 97,2 2,8 2,9 8 Челябинская область 89,8 88,3 1,7 2,6 9 Республика Татарстан 86,2 86,0 0,2 2,5 10 Новосибирская область 86,2 86,4 —0,2 2,5

ВСЕГО по России 3502,3 3427,0 2,2 100,0





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