Подержанные автомобили: в каких регионах их продается больше всего

Рынок подержанных легковых автомобилей в России за 8 месяцев 2018 года составил 3,5 млн штук, показав рост на 2,2%. 36% от всего объема вторичного рынка приходится на 10 ведущих регионов.

Лидерами вторичного рынка среди субъектов традиционно являются Подмосковье (204,7 тыс. шт.) и Москва (189,6 тыс. штук), которые в сумме занимают долю рынка в 11,2%. Хотя оба региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне растущего рынка. В минусе также Новосибирская и Тюменская области (-0,2% в каждом регионе). Остальные регионы — в плюсе.

В десятку ведущих регионов также вошли Краснодарский край (169,5 тыс. шт.; +1,4%), Санкт-Петербург (124,4 тыс. штук; +0,5%), Свердловская область (107,6 тыс. штук; +6%), Ростовская область (105,4 тыс. штук; +2,5%), Башкортостан (99,8 тыс. шт.; +2,8%), Челябинская область (89,8 тыс. шт.; +1,7%), Татарстан (86,2 тыс. шт.; +0,2%) и Новосибирская область (86,2 тыс. шт.; —0,2%).

Лидером по положительной динамике стал Дагестан — плюс 13,5%. Правда, продажи в регионе невысоки — 60,7 тыс. штук. На втором месте ХМАО-Югра — плюс 8% (48 тыс. штук), далее Свердловская область — плюс 6% (107,6 тыс. штук), Оренбургская область — плюс 5,4% (45 тыс. штук) и Белгородская область — плюс 5% (42,1 тыс. штук).

  • Больше 25% продаж на вторичном рынке за январь-август нынешнего года пришлось на Ладу, в тройку лидеров вошли также Toyota и Nissan.
  • Электромобилей в нашей стране насчитывается 2530 штук. Больше всего электрокаров Nissan Leaf.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Регион

8 мес. 2018,

тыс. шт.

8 мес. 2017, тыс. шт.

Изм., %

Доля, %

1

Московская область

204,7

205,8

—0,5

5,8

2

Москва

189,6

194,4

—2,5

5,4

3

Краснодарский край

169,5

167,1

1,4

4,8

4

Санкт-Петербург

124,4

123,8

0,5

3,6

5

Свердловская область

107,6

101,5

6,0

3,1

6

Ростовская область

105,4

102,9

2,5

3,0

7

Республика Башкортостан

99,8

97,2

2,8

2,9

8

Челябинская область

89,8

88,3

1,7

2,6

9

Республика Татарстан

86,2

86,0

0,2

2,5

10

Новосибирская область

86,2

86,4

—0,2

2,5

ВСЕГО по России

3502,3

3427,0

2,2

100,0


Фото: Depositphotos

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