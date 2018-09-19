Подержанные автомобили: в каких регионах их продается больше всего

Лидерами вторичного рынка среди субъектов традиционно являются Подмосковье (204,7 тыс. шт.) и Москва (189,6 тыс. штук), которые в сумме занимают долю рынка в 11,2%. Хотя оба региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне растущего рынка. В минусе также Новосибирская и Тюменская области (-0,2% в каждом регионе). Остальные регионы — в плюсе.
В десятку ведущих регионов также вошли Краснодарский край (169,5 тыс. шт.; +1,4%), Санкт-Петербург (124,4 тыс. штук; +0,5%), Свердловская область (107,6 тыс. штук; +6%), Ростовская область (105,4 тыс. штук; +2,5%), Башкортостан (99,8 тыс. шт.; +2,8%), Челябинская область (89,8 тыс. шт.; +1,7%), Татарстан (86,2 тыс. шт.; +0,2%) и Новосибирская область (86,2 тыс. шт.; —0,2%).
Лидером по положительной динамике стал Дагестан — плюс 13,5%. Правда, продажи в регионе невысоки — 60,7 тыс. штук. На втором месте ХМАО-Югра — плюс 8% (48 тыс. штук), далее Свердловская область — плюс 6% (107,6 тыс. штук), Оренбургская область — плюс 5,4% (45 тыс. штук) и Белгородская область — плюс 5% (42,1 тыс. штук).
- Больше 25% продаж на вторичном рынке за январь-август нынешнего года пришлось на Ладу, в тройку лидеров вошли также Toyota и Nissan.
- Электромобилей в нашей стране насчитывается 2530 штук. Больше всего электрокаров Nissan Leaf.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
|
№
|
Регион
|
8 мес. 2018,
тыс. шт.
|
8 мес. 2017, тыс. шт.
|
Изм., %
|
Доля, %
|
1
|
Московская область
|
204,7
|
205,8
|
—0,5
|
5,8
|
2
|
Москва
|
189,6
|
194,4
|
—2,5
|
5,4
|
3
|
Краснодарский край
|
169,5
|
167,1
|
1,4
|
4,8
|
4
|
Санкт-Петербург
|
124,4
|
123,8
|
0,5
|
3,6
|
5
|
Свердловская область
|
107,6
|
101,5
|
6,0
|
3,1
|
6
|
Ростовская область
|
105,4
|
102,9
|
2,5
|
3,0
|
7
|
Республика Башкортостан
|
99,8
|
97,2
|
2,8
|
2,9
|
8
|
Челябинская область
|
89,8
|
88,3
|
1,7
|
2,6
|
9
|
Республика Татарстан
|
86,2
|
86,0
|
0,2
|
2,5
|
10
|
Новосибирская область
|
86,2
|
86,4
|
—0,2
|
2,5
|
ВСЕГО по России
|
3502,3
|
3427,0
|
2,2
|
100,0
Фото: Depositphotos
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