В России посчитали электромобили. Пальцев рук не хватило

Предложение электрокаров на нашем рынке довольно скудное, всего в продаже представлено восемь моделей. Но и их покупать не спешат.

На 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 2530 электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Больше всего в нашей стране электрокаров Nissan Leaf — 1814 единиц, что соответствует доле в 71,7% рынка. На втором месте Mitsubishi i-MiEV — 294 штуки, или 11,6%, на третьем месте Tesla S — 202 штуки (8%). Lada Ellada представлена в количестве 93 штук (доля — 3,7%), а замыкает тройку лидеров кроссовер Tesla Model X — таких машин в России насчитывается 88 экземпляров. Незначительное количество у нас электрокаров Renault Twizy — 27 штук, и BMW i3 — 11 штук.

Больше всего электрических легковых автомобилей насчитывается в Приморье — 586, в Москве их 369 штук, в Подмосковье — 98 штук, в Хабаровском крае — 244. Более 100 машин зарегистрировано в Краснодарском крае (190 шт.), Иркутской (146 шт.) и Амурской областях (113 шт.).

Кстати, сегодня в Севастополе (Крым) открыли первую зарядную станцию для электромобилей. В перспективе еще несколько таких комплексов появится вдоль трассы «Таврида».

В Великобритании, где в продаже около 60 моделей электромобилей и более 130 тысяч зарегистрированных электрических транспортных средств, пошли еще дальше — там решили оснащать зарядными устройствами все новые дома, а также уличные фонари, расположенные рядом с парковками.



Фото: Nissan