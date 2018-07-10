Даешь электрозаправку в каждый дом! В Великобритании готовят инфраструктуру для электрокаров

С 2040 года продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей в стране будут запрещены. Постепенно автопарк страны полностью перейдет на электричество, а значит необходимо обеспечить этот переход.

В Великобритании насчитывается около 60 различных моделей электрокаров и более 130 тысяч зарегистрированных электрических машин. Между тем электрозаправок на всю страну около 5 тысяч, поэтому в 2018 году их количество начнут наращивать, пишет британская zap-map.com. Ведь в целях улучшения экологии с 2040 года продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей и коммерческой техники будут в этой стране запрещены.

Как пишет bbc.com, точки зарядки появятся даже в новостройках. Кроме того, новые уличные фонари в местах, где есть парковка на улице, также будут оснащаться электророзетками. Эти предложения исходят от министра транспорта Криса Грейлина и направлены на то, чтобы облегчить подзарядку электрических машин. Одно из его предложений гласит: «Оценить необходимость установки у новых домов и офисов пунктов зарядки электрокаров в качестве стандарта».

Грейлинг отмечает, что предлагаемые меры означают, что в Великобритании создадут одну из самых комфортных в мире инфраструктур поддержки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Стратегия правительства носит название «Дорога к нулю» и, согласно ей, после 2040 года автомобили, продаваемые в стране, должны будут питаться электричеством или водородом. Споры сейчас идут только о гибридных автомобилях, разрешат ли продавать их наравне с электромобилями.

За первые шесть месяцев этого года продажи электромобилей составили всего 5,5% рынка новых автомобилей в Великобритании, по сравнению с 4,3% за тот же период в 2017 году. Благотворительный исследовательский фонд RAC обнаружил, что росту численности электромобилей в стране мешает отсутствие удобно расположенных, надежных и простых в использовании общественных пунктов подзарядки. Исследование, проведенное ассоциацией AA, показало, что 8 из 10 водителей считают отсутствие таких пунктов основной причиной того, почему они не приобретают электромобиль. Президент АА Эдмунд Кинг отмечает, что озвученные Грейлингом предложения являются «шагом в правильном направлении», и добавляет, что многое еще предстоит сделать, чтобы отучить водителей от бензиновых и дизельных автомобилей.

Ранее и власти Подмосковья выдвигали похожую идею: в 2018 году обустроить еще 200 зарядных станций во дворах многоквартирных домов.

Швейцарская компания предложила новый способ ускорить зарядку электромобилей. Потребуется всего 6 минут для закачки 80% емкости.



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