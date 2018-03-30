Подмосковье «обрастет» зарядками для электромобилей

Электрокаров в Москве и Подмосковье не так уж и много — всего 400 штук, но инфраструктуру для них пытаются обустроить. Глядишь, и желающих пересесть на этот вид транспорта станет больше.

Сейчас в Московской области насчитывается 46 зарядных станций для электромобилей, одна из них мощностью 50 кВт. При этом только в 2018 году планируется обустроить еще 200 зарядных станций во дворах многоквартирных домов Подмосковья, сообщает АГН «Москва» . Этот проект реализуется в рамках программы благоустройства дворовых территорий.

В регионе существует и основной проект по развитию сети электрозарядных станций, инвестируют в него электросетевые компании. В ближайшей перспективе количество зарядных станций, большинство из которых будут расположены вдоль МКАДа, доведут до 100, 10 из них будут быстрые — на 50 кВт. Но это лишь опорная сеть, а дальше такие заправки начнут обустраивать там, где в них будет потребность по аналогии с АЗС — электрозарядки мощностью 22 кВт появятся на городских публичных парковках, у торговых центров и других точках притяжения.

Экспресс-зарядки разместят на расстоянии 80–90 км от МКАДа, там, где на них будет спрос. Это Ленинградское, Минское и Новорижское шоссе в районе Moscow Raceway. Сейчас владельцы электрокаров могут найти ближайшую точку для подзарядки в Москве и Подмосковье через мобильное приложение «Мосэнергосбыт Электрозарядки», выстроить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, типе поддерживаемых коннекторов, получить доступ к станции и оплатить зарядку. Кроме того, владельцы электротранспорта в Подмосковье до 1 января 2021 года освобождены от транспортного налога.

Идею массового внедрения электрокаров последовательно претворяют в жизнь, начнут с курортов, а именно — с основной части Олимпийского парка в Сочи, куда уже этим летом смогут въезжать лишь электрические машины.

Государство собирается стимулировать спрос на электротехнику, внедряя различные программы господдержки, но наотрез отказывается обнулять таможенные пошлины на такие машины.



Фото: пресс-служба зампреда Правительства МО Дмитрия Пестова