«Электричкам» отказали в нулевых пошлинах. Но пообещали рост продаж. Как же так?

В Минпромторге отмечают, что государство поможет стимулировать спрос на электротехнику, внедряя различные программы господдержки. Кроме одной, которую больше всего ждали.

Правда, в самом ведомстве отмечают, что это оптимистичный сценарий, тем не менее он заложен в Проекте стратегии развития автомобильной промышленности — доля электромобилей в общем объеме продаж к 2020 году может достичь 1–1,5%, или 15–25 тыс. автомобилей. Меры стимулирования спроса рассматриваются разные, одно ясно точно — обнуления ввозных таможенных пошлин на данную технику не будет. В ведомстве полагают, что это могло бы негативно повлиять на «развитии производственных компетенций». Для поддержки производства и развития рынка электротранспорта была создана целая программа, которая будет реализовываться в 2018–2020 годах и на которую ежегодно выделяется 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Фото: Mitsubishi

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