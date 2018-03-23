«Электричкам» отказали в нулевых пошлинах. Но пообещали рост продаж. Как же так?

В Минпромторге отмечают, что государство поможет стимулировать спрос на электротехнику, внедряя различные программы господдержки. Кроме одной, которую больше всего ждали.

Правда, в самом ведомстве отмечают, что это оптимистичный сценарий, тем не менее он заложен в Проекте стратегии развития автомобильной промышленности — доля электромобилей в общем объеме продаж к 2020 году может достичь 1–1,5%, или 15–25 тыс. автомобилей. Меры стимулирования спроса рассматриваются разные, одно ясно точно — обнуления ввозных таможенных пошлин на данную технику не будет. В ведомстве полагают, что это могло бы негативно повлиять на «развитии производственных компетенций». Для поддержки производства и развития рынка электротранспорта была создана целая программа, которая будет реализовываться в 2018–2020 годах и на которую ежегодно выделяется 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Конкретные меры господдержки развития электротранспорта на этот год Минэкономики, Минфин и Минпромторг должны представить к концу апреля. Вероятнее всего, это будет субсидирование кредитной ставки и квоты по госзакупкам, создание благоприятных условий для производства компонентов электромобилей, увеличение числа зарядных станций и поддержка НИОКР в сфере электродвижения.

Поддерживая электротранспорт, правительство пытается не отставать от современных тенденций. Еще летом прошлого года глава Минтранса Максим Соколов предрек, что в ближайшие 10 лет все мировое сообщество перейдет на электротранспорт.



Фото: Mitsubishi