Электромобили зарядят за счет налогов россиян

Правительство вырабатывает меры господдержки электромобилизации автомобильной отрасли в России. Судя по всему, основные субсидии будут выделяться из бюджета.

Несмотря на то, что анализ влияния электрического автотранспорта Минэкономики должно предоставить только к сентябрю этого года, меры по господдержке этой отрасли сразу три ведомства (Минэкономики, Минфин и Минпромторг) должны предоставить к концу апреля.

И, судя по всему, они будут аналогичными тем, что предпринимались государством для поддержки традиционного автопрома. Это льготные кредиты, субсидирование льготной ставки, квоты по госзакупкам. То есть на стимулирование развития отрасли деньги будут направляться в большей степени из бюджета России.

Поддержка электромобилей заявлялась и ранее в правительственных документах. Но обнуления ввозной ставки, на которой настаивали автоконцерны, так и не произошло. Сегодня она составляет 17% для легковушек и 15% для грузовиков (массой до пяти тонн).

Еще одной мерой является ввод квот на электротранспорт для бюджетных и регулируемых организаций, а также госструктур, пишет «КоммерсантЪ». В первую очередь речь идет об организациях, осуществляющих пассажирские перевозки и оказывающих услуги такси. Но пока единственный крупный тендер (300 электробусов и зарядные устройства к ним) объявила только Москва. Кроме того, сейчас прорабатываются вопросы локализации производства компонентов для электромобилей и зарядных станций.

Что касается последних, то правительству поручено разработать методы решения проблемы нехватки зарядных станций. В частности, нужно упростить порядок документов для установки зарядных станций и уточнить отличия услуг по зарядке электромобилей и от купли-продажи электроэнергии. Наконец, необходимо прописать правила эксплуатации АЗС, предусматривающие наличие станций зарядки электромобилей.

В «Россетях» изданию сообщили, что на сегодня сеть зарядных станций удовлетворяет потребностям тех немногих, у кого в собственности есть экологически чистый автотранспорт. По данным агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России насчитывается 1771 электромобиль, все они представлены всего семью моделями. Почти четверть (23,4%) электромобилей находятся на учете в Приморском крае, следом идут Москва и Хабаровский край.

Фото: DPA/ТАСС