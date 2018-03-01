Lada Vesta получит гибридную версию. Но сделает ее не АВТОВАЗ

В скором будущем Lada Vesta может получить полноценную гибридную версию. По крайней мере именно эту модель выбрали в качестве агрегатоносителя отечественные разработчики систем для экологически чистых транспортных средств.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Российский стартап «Электротранспортные технологии», основанный выпускниками Сколково, работает над созданием автомобильной гибридной силовой установки. В настоящее время компания создает тяговую установку для параллельного гибрида и планирует оснастить ею Ладу Весту.

Речь идет об электродвигателе ДВИТ-40 (EV-Drive 40) номинальной мощностью 40 кВт. По словам разработчиков, он компактнее и легче иностранных аналогов, но при этом в 2,5 раза дешевле их (при условии серийного производства).

Электромотор предназначен для силовой установки с параллельной схемой работы
Электромотор предназначен для силовой установки с параллельной схемой работы

«Он сделан из железа и меди. Все детали российского производства. Это делает его одним из самых дешевых в мире. Он не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут достигать 80 киловатт при номинале 40 киловатт», — говорят создатели двигателя.

В «Электротранспортных технологиях» сравнивают электромотор по мощности с 2-литровым дизелем. ДВИТ-40 создан для автомобилей массой до 3 тонн.

Гибридная силовая установка, которую планируется установить на Lada Vesta, будет также состоять из двигателя внутреннего сгорания и блока литиевых аккумуляторов, которые производит «Роснано».

Создатели утверждают, что их электромотор полностью создан из комплектующих российского производства
Создатели утверждают, что их электромотор полностью создан из комплектующих российского производства

Возможно, «Электротранспортным технологиям» удастся заинтересовать АВТОВАЗ, и тогда у их проекта есть и серийное будущее.

  • Компания также будет поставлять электромоторы для беспилотника MatrЁshka, создаваемого компанией «Бакулин Моторс Групп», которая известна в качестве производителя автобусов Volgabus.
  • «Электротранспортные технологии» являются резидентом технологического парка «Калибр», созданного властями Москвы.

Фото: АВТОВАЗ, «Электротранспортные технологии»

Lada Vesta получит гибридную версию. Но сделает ее не АВТОВАЗ
Lada Vesta получит гибридную версию. Но сделает ее не АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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