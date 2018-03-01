Lada Vesta получит гибридную версию. Но сделает ее не АВТОВАЗ

В скором будущем Lada Vesta может получить полноценную гибридную версию. По крайней мере именно эту модель выбрали в качестве агрегатоносителя отечественные разработчики систем для экологически чистых транспортных средств.

Российский стартап «Электротранспортные технологии», основанный выпускниками Сколково, работает над созданием автомобильной гибридной силовой установки. В настоящее время компания создает тяговую установку для параллельного гибрида и планирует оснастить ею Ладу Весту.

Речь идет об электродвигателе ДВИТ-40 (EV-Drive 40) номинальной мощностью 40 кВт. По словам разработчиков, он компактнее и легче иностранных аналогов, но при этом в 2,5 раза дешевле их (при условии серийного производства).

Электромотор предназначен для силовой установки с параллельной схемой работы

«Он сделан из железа и меди. Все детали российского производства. Это делает его одним из самых дешевых в мире. Он не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут достигать 80 киловатт при номинале 40 киловатт», — говорят создатели двигателя.

В «Электротранспортных технологиях» сравнивают электромотор по мощности с 2-литровым дизелем. ДВИТ-40 создан для автомобилей массой до 3 тонн.

Гибридная силовая установка, которую планируется установить на Lada Vesta, будет также состоять из двигателя внутреннего сгорания и блока литиевых аккумуляторов, которые производит «Роснано».

Создатели утверждают, что их электромотор полностью создан из комплектующих российского производства

Возможно, «Электротранспортным технологиям» удастся заинтересовать АВТОВАЗ, и тогда у их проекта есть и серийное будущее.

Компания также будет поставлять электромоторы для беспилотника MatrЁshka, создаваемого компанией «Бакулин Моторс Групп», которая известна в качестве производителя автобусов Volgabus.

«Электротранспортные технологии» являются резидентом технологического парка «Калибр», созданного властями Москвы.

Фото: АВТОВАЗ, «Электротранспортные технологии»