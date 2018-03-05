Машины с обычными двигателями не будут пускать на российские курорты

Похоже, идею массового внедрения электрокаров последовательно претворяют в жизнь. Начнут с курортов и, видимо, уже этим летом. Первым станет Олимпийский парк в Сочи.

На российских курортах могут полностью запретить въезд автомобилям с бензиновыми двигателями — этим летом собираются закрыть основную часть Олимпийского парка в Сочи, сообщает «Российская газета», а потом последуют и другие курортные зоны.

Проработать меры господдержки развития электротранспорта еще в июле прошлого года поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Чтобы стимулировать спрос на электромобили, предложили запретить использовать автомобили с ДВС в курортных зонах, чтобы они не портили их экологию вредными выхлопами.

В администрации Краснодарского края уточнили, что запрет будет вводиться постепенно. Так, сначала запрет будет касаться только личных автомобилей, но постепенно распространится и на туристические автобусы — в идеале должны остаться только электромобили.

Например, пока въезжать на территорию Олимпийского парка в Сочи еще может различный автотранспорт с бензиновыми двигателями, кроме личных автомобилей, например туристические автобусы. После введения запрета останутся только электромобили.

Но и это еще не все, постепенно ограничат въезд на бензиновых машинах в особо охраняемые природные зоны и места отдыха жителей и гостей региона. Пока хотят запретить движение автомобилей класса ниже Евро-4 в прибрежных зонах курортных городов региона.

Для ввода такого запрета даже не потребуется вносить изменения в законодательство. Сейчас есть специальные дорожные знаки, которые устанавливают ограничения на въезд автомобилей, работающих на бензине. Эти знаки вступят в силу в июле этого года, и закрывать въезд «вредного» транспорта с помощью них можно будет где угодно.

Пока лишь неясно, как быть с туристами, путешествующими на личных автомобилях, это может отпугнуть их, ведь вряд ли все сразу пересядут на электрокары. Решить проблему собираются с помощью отсекающих стоянок на подъезде к курортным зонам. Здесь автомобиль можно будет оставить и пользоваться общественным транспортом. Кроме того, регион планируют оснастить парками прокатных электрических или гибридных автомобилей, которые смогут арендовать все желающие. Тем более что пример есть — парк электрокаров уже создан в кисловодском заповеднике.

В ближайшие 10 лет Россия перейдет на электромобили, так думает глава Минтранса Максим Соколов. Только для этого необходимо создать достаточную сеть зарядных станций.

Миру давно пора определиться: сосредоточиться на синтезированных видах топлива или полагаться на электрическую мобильность, считает глава концерна ZF Стефан Зоммер.



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