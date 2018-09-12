В России стали больше покупать подержанные автомобили

Продажи новых автомобилей растут стремительно, а вот машины с пробегом стали покупать менее охотно. И все же этот рынок также на подъеме. Расскажем, кто лидирует здесь.

Август всегда был «полуживым» месяцем в смысле продаж автомобилей: отпуска, людям есть на что потратить свои кровные на отдыхе, поэтому покупку дорогостоящей техники обычно откладывают на осенне-зимний период. Тем не менее новых автомобилей в августе купили на 11% больше, а рынок бэушек вырос на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 493,4 тыс. единиц, сообщает агентство «Автостат». Всего за 8 месяцев с начала года на нашем рынке нашли своих покупателей 3,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года. Как видим, рост хотя и небольшой, но регулярно в «копилочку» капает.

Более 25% всех продаж в августе пришлось на марку Lada, что составило 125,5 тыс. экземпляров. Хотя это единственный бренд, который показал падение — на 2,8%. Остальные участники топ-10 продемонстрировали рост. Toyota — на 2,9% (54,6 тыс. шт.), Nissan — на 7,1% (28 тыс. шт.), Hyundai — на 10,3% (24,8 тыс. шт.), Kia — на 19% (22,2 тыс. шт.), Chevrolet — на 4,3% (21,3 тыс. шт.), Ford- на 6,4% (19,9 тыс. шт.), VW — на 6,3% (19,5 тыс. шт.), Renault — на 6,4% (17,1 тыс. шт.) и замыкает десятку Mitsubishi — плюс 3,6% (15,1 тыс. шт.).

Среди моделей лидирует Lada 2114 — 13,4 тыс. единиц (-4,6%). Ford Focus по-прежнему остается самой популярной на вторичном рынке иномаркой — 12,7 тыс. экземпляров, рост на 5,4%.

Кроме седана Lada 2170 (+3,7% в августе), все вазовские модели оказались в минусе, чего не скажешь об иномарках. Здесь самую высокую положительную динамику продемонстрировали «корейцы» Kia Rio (+24,3%) и Hyundai Solaris (22,7%). Это вполне объяснимо: они уже давно в топах продаж новых автомобилей, и уже пришло время сменить владельцев.

Подробнее о продажах новых автомобилей в августе на российском рынке можно прочитать здесь.

Охотнее всего в России покупают новые легковые автомобили в ценовом сегменте от 600 тыс. до 1 млн рублей, на него приходится более 40% продаж.

Фото: «За рулем»