Kia Rio снова в лидерах: итоги продаж в августе

По итогам восьми месяцев корейская иномарка удерживает лидерство на авторынке России.

Несмотря на прогнозы скептиков, российский рынок новых автомобилей продолжает расти. С января по август включительно продажи выросли на 11%.

Больше всего прибавила Lada — плюс 18%, до 227 956 автомобилей.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля. В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года», — заявил глава Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

Самыми же популярными машинами у россиян по итогам восьми месяцев этого года стали Kia Rio, две Лады (Веста и Гранта), а Hyundai Solaris и Creta замкнули первую пятерку.

  • С Приорой в России уже попрощались: в середине июля АВТОВАЗ признал модель морально устаревшей и снял ее с производства. Хотя она по-прежнему популярна в ряде регионов.
  • О каком автомобиле мечтает средний россиянин? С ходу можно ответить, что это кроссовер, а вот с каким двигателем и какого цвета должен быть этот «претендент», вы узнаете из нашего материала.
Фото: «За рулем», Kia

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (10)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые