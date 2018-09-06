Kia Rio снова в лидерах: итоги продаж в августе

По итогам восьми месяцев корейская иномарка удерживает лидерство на авторынке России.

Несмотря на прогнозы скептиков, российский рынок новых автомобилей продолжает расти. С января по август включительно продажи выросли на 11%.

Больше всего прибавила Lada — плюс 18%, до 227 956 автомобилей.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля. В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года», — заявил глава Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

Самыми же популярными машинами у россиян по итогам восьми месяцев этого года стали Kia Rio, две Лады (Веста и Гранта), а Hyundai Solaris и Creta замкнули первую пятерку.