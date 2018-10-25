«Ничего не работает»: нефтяники готовы вновь повысить цены на АЗС

О том, что нефтяные компании готовы отпустить розничные цены, их представители заявили на совещании с первым вице-премьером России Дмитрием Козаком накануне. АЗС больше не могут работать в убыток, цена на оптовом рынке только в сентябре выросла на 6%, что уже привело к росту цен на независимых АЗС. При этом нефтяники говорят, что вынуждены повышать оптовые цены для того, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери от розничных продаж топлива.
В Минфине накануне совещания заявили о том, что снижение акцизов и корректировка «демпфирующего акциза» больше не работают, потому в 2019 году акциз будет повышен, а для нефтяников прорабатываются новые меры поддержки.
Представители НПЗ и Минфина говорят, что заградительная экспортная пошлина, а такой механизм с 2019 года появится у правительства, полностью убьет нефтепереработку и не является выходом из ситуации.
На совещании было обсуждено введение квотирования для НПЗ, которые будут получать специальные лицензии. С ними они смогут экспортировать столько топлива, сколько захотят, но при условии определенных фиксированных объемов поставок на внутренний рынок. Подобный механизм уже действовал в России в конце 90-х годов прошлого столетия.
Кроме того, Минфин совместно с другими заинтересованными ведомствами сейчас прорабатывает другие решения для сдерживания цен на топливо.
- Ранее представители ФАС предложили не повышать в 2019 году акцизы, но затем ведомство опровергло их слова.
- В середине октября Минфин обещал, что повышения цен на топливо в 2019 году не будет.
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