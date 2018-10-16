Минфин: роста цен на топливо в следующем году не будет

Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в 2019 году топливо в России не подорожает.

Помимо акцизов на стоимость топлива влияет НДС и стоимость нефти на мировом рынке

В Министерстве финансов РФ не ожидают подорожания бензина и дизельного топлива в России в следующем году. При этом известно, что акцизы на топливо с 1 января 2019 года снова повысятся, кроме того, увеличится и НДС. Министр объясняет свою уверенность введением отрицательного акциза.

«Никакие скачки не планируются. Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января следующего года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании. В результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого планового роста цен на бензин и дизельное топливо, начиная со следующего года, не планируется», — приводит слова министр финансов РФ Антона Силуанова АГН «Москва».

Министр также заявил, что любой рост стоимости топлива будет связан исключительно с инфляцией и происходить согласно прогнозам социально-экономического развития, представленным в Государственную думу.

В Счетной палате уверены в обратном: рост стоимости топлива в 2019 году вполне вероятен, так как слишком много факторов влияет на его цену. В качестве обоснования своей позиции Счетная палата приводит примеры прошлых повышений акцизов на топливо и не только.

Напомним, что с 1 января 2019 года акцизы на топливо должны увеличиться в полтора раза.

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