Минфин: роста цен на топливо в следующем году не будет

В Министерстве финансов РФ не ожидают подорожания бензина и дизельного топлива в России в следующем году. При этом известно, что акцизы на топливо с 1 января 2019 года снова повысятся, кроме того, увеличится и НДС. Министр объясняет свою уверенность введением отрицательного акциза.
«Никакие скачки не планируются. Несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января следующего года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании. В результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого планового роста цен на бензин и дизельное топливо, начиная со следующего года, не планируется», — приводит слова министр финансов РФ Антона Силуанова АГН «Москва».
Министр также заявил, что любой рост стоимости топлива будет связан исключительно с инфляцией и происходить согласно прогнозам социально-экономического развития, представленным в Государственную думу.
В Счетной палате уверены в обратном: рост стоимости топлива в 2019 году вполне вероятен, так как слишком много факторов влияет на его цену. В качестве обоснования своей позиции Счетная палата приводит примеры прошлых повышений акцизов на топливо и не только.
Напомним, что с 1 января 2019 года акцизы на топливо должны увеличиться в полтора раза.
- В Банке России пообещали, что роста цен на топливо в этом году больше не будет.
- Сдерживание роста цен на топливо обойдется казне в 630 млрд рублей, которые отдадут нефтяникам.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии (2)