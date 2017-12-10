Банк России пообещал, что цены на топливо в этом году расти не будут

Такой прогноз содержится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

В докладе, опубликованном Банком России, в частности, говорится, что если в апреле-июне сохранение высоких цен на нефть вместе с ослаблением рубля отразилось в существенном росте цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, то в июле-августе цены на бензин и дизтопливо стабилизировались. Этому способствовали принятые Правительством России меры по снижению акцизов с 1 июня 2018 года, расширение объемов биржевых продаж, а также соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен.



Учитывая все это, а также прогноз Банка России о постепенном снижении цен на нефть в среднесрочной перспективе, до конца года регулятор не ожидает заметного увеличения роста цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке, говорится в документе.

В пятницу Банк России опубликовал не менее интересное исследование об инфляционных ожиданиях россиян. Выяснилось, что в сентябре рост цен на топливо их сильно беспокоил, хотя и чуть меньше, чем на мясо и птицу. Хотя в действительности, подорожание топлива случилось гораздо раньше, в мае-июне, и в сентябре оно не росло в цене.

Что же касается тарифов ОСАГО, которые так волнуют всех автомобилистов, то Банк России пока решил их не трогать. До проведения дополнительных исследований.



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