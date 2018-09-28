Главные страхи россиян: рост цен на бензин и на мясо

Банк России опубликовал исследование инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения. Выяснилось, что рост цен на бензин беспокоит граждан немногим меньше, чем на мясо и птицу.

Согласно опросу инФОМ, проведенному по заказу ЦБ РФ, несмотря на то, что цены на бензин с июня уже не растут, а в июле — августе даже снизились, 36% респондентов при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего в сентябре, продолжают называть бензин. В августе так считали 40% опрошенных. Возможно, свою роль тут сыграло то, что на протяжении предыдущих нескольких месяцев к этой теме был повышенный интерес и все шаги правительства и нефтяников активно обсуждали в СМИ.



Но больше всего тревожит россиян не рост цен на бензин, а подорожание мяса и птицы. Так, в сентябре это отметили 41% респондентов, в августе таких было 39%.



В первую десятку товаров, рост цен на которые у россиян вызывает тревогу, в сентябре вошли: услуги ЖКХ (34%), рыба и морепродукты (30%), сыр и колбаса (29%), молочная продукция (27%), лекарства (23%), сигареты (22%), фрукты и овощи (21%), одежда и обувь (18%).



В целом, по данным опроса, инфляционные ожидания россиян в сентябре увеличились до 10,1% против 9,9% в августе.



В опросе участвовали 2 тысячи граждан старше 18 лет из 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Опрос проводили в виде интервью по месту жительства в режиме «face-to-face».

На совещании с членами правительства и руководителями нефтяных компаний премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не допустить повторения весенней ситуации, когда значительно выросли цены на топливо.

Напомним, цены на топливо в России росли с мая этого года, и вице-премьеру Дмитрию Козаку даже пришлось договариваться с нефтяниками, чтобы притормозить этот рост.



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