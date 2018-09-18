Лимит выбран: цены на бензин возьмут под жесткий контроль

Сегодня на совещании с членами правительства и руководителями нефтяных компаний в подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации, когда значительно выросли цены на топливо. Тогда положение пришлось исправлять в ручном режиме.
«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя. Поэтому необходимо контролировать ситуацию на топливном рынке, причем очень жестко. В случае если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, но рассчитываю, что к этому инструменту правительству прибегать не потребуется», — отметил он.
Дмитрий Медведев рассчитывает, что «руководители нефтяных компаний его услышали».
- Похоже, ситуация на рынке нефтепродуктов опять стала напряженной. Недавно замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что правительство уже почти готово увеличить демпфирующую (смягчающую) надбавку нефтяникам до 630 млрд рублей, чтобы стимулировать их не повышать цены на топливо на внутреннем рынке.
- Цены на топливо в России растут с мая этого года, и вице-премьер Дмитрий Козак был вынужден договариваться с нефтяниками об из искусственном сдерживании.
- Правительство отчиталось, что цены обузданы, но в конце августа уже начались заявления, что акцизы на топливо все равно вырастут, при этом скачка в рознице не будет, в крайнем случае применят дополнительный механизм сдерживания.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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