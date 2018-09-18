Лимит выбран: цены на бензин возьмут под жесткий контроль

На совещании по вопросам развития нефтедобывающей отрасли премьер-министр Дмитрий Медведев призвал нефтяников не допустить резкого роста цен на топливо‍.


Сегодня на совещании с членами правительства и руководителями нефтяных компаний в подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации, когда значительно выросли цены на топливо. Тогда положение пришлось исправлять в ручном режиме.

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя. Поэтому необходимо контролировать ситуацию на топливном рынке, причем очень жестко. В случае если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, но рассчитываю, что к этому инструменту правительству прибегать не потребуется», — отметил он.

Дмитрий Медведев рассчитывает, что «руководители нефтяных компаний его услышали».

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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