Лимит выбран: цены на бензин возьмут под жесткий контроль

11 мифов о воздушных фильтрах: разоблачаем все! Неизвестно, кто изобрел фильтр. Известно только, что он был песчаным и служил для очистки воды четыре тысячелетия назад в Индии. 12 отечественных машин и их «исходники»: с чего все начиналось Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши! Новая разметка, новые правила: и как теперь быть на перекрестке? Правила постоянно изменяются. Казалось бы, что может быть нового в проезде перекрестков? Есть регулируемые перекрестки, есть нерегулируемые, а еще перекрестки с пересечением неравнозначных и равнозначных дорог. Только мы все это заучили, как очередная напасть — новая разметка в Правилах. Давайте проверим, как вы с ней поступите.