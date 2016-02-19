Цены на бензин могут поднять! Хотя обещают, что резкого скачка не будет

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что акцизы на топливо вырастут, но это не приведет к скачку розничных цен. При необходимости правительство применит дополнительные рычаги сдерживания.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, заявил, что сейчас договор между правительством и нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на топливо в целом соблюдается, хотя цены на дизтопливо на АЗС все же на несколько копеек подросли.

«Все решения, которые принимались по регулированию топливного рынка в текущем году и на ближайшие шесть лет (связанные с завершением налогового маневра), предусматривают необходимые инструменты воздействия на рынок нефтепродуктов для того, чтобы удержать цены на розничных рынках, скажем так, „в районе“ инфляции», — рассказал он в интервью РБК.

При этом решение по акцизам уже принято, их поднимут с 1 января 2019 года, хотя это должно было произойти еще с 1 июля. То есть акцизы на бензин увеличат на 3,7 тыс., а на дизтопливо — на 2,7 тыс. руб. за тонну. Одновременно с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо.

Если же на нефтяников это не подействует и цены продолжат расти, то в арсенале правительства остается такой инструмент, как введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты. Компании это знают, поэтому резкого скачка цен не будет, заверил Дмитрий Козак. По крайней мере, правительство применит все рычаги воздействия на нефтяные компании, чтобы этого не произошло.

Фото: ТАСС